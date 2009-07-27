Бунт рабочих в Китае привел к гибели директора компании
Многотысячная акция протеста рабочих металлургического завода в Китае закончилась гибелью одного из менеджеров предприятия, сообщили правозащитники из Гонконга.
Волнения прошли в городе Тунхуа, расположенном в северо-восточной части страны, и были вызваны сообщениями о том, что один из акционеров предприятия - компания Jianlong Steel - выкупит крупнейшую часть акций завода.
Во время протестных выступлений пострадали около 100 человек. Металлурги были недовольны финансовыми проблемами, которые возникли после того, как временный контроль над заводом перешел к Jianlong Steel.
По данным Информационного центра по правам человека и демократии в столкновениях с полицией, произошедших 24 июля, участвовало более 30 тыс. человек.
В ходе протестов был насмерть забит генеральный директор компании Jianlong.
Сообщается, что по итогам прошлого года ему было выплачено вознаграждение в размере трех миллионов юаней (около 440 тысяч долларов США), в то время как ушедшие на пенсию работники завода получают 200 юаней в месяц.
Китайские СМИ цитируют офицера полиции, который сказал, что рабочие препятствовали доступу медработников для оказания помощи пострадавшему.
Также есть сообщения о том, что протестующими были заблокированы несколько шоссе в городе и разгромлены три полицейские машины.