Бунт рабочих в Китае привел к гибели директора компании

Image caption Недовольство рабочих было вызвано финансовыми проблемами завода

Многотысячная акция протеста рабочих металлургического завода в Китае закончилась гибелью одного из менеджеров предприятия, сообщили правозащитники из Гонконга.

Волнения прошли в городе Тунхуа, расположенном в северо-восточной части страны, и были вызваны сообщениями о том, что один из акционеров предприятия - компания Jianlong Steel - выкупит крупнейшую часть акций завода.

Во время протестных выступлений пострадали около 100 человек. Металлурги были недовольны финансовыми проблемами, которые возникли после того, как временный контроль над заводом перешел к Jianlong Steel.

По данным Информационного центра по правам человека и демократии в столкновениях с полицией, произошедших 24 июля, участвовало более 30 тыс. человек.

В ходе протестов был насмерть забит генеральный директор компании Jianlong.

Сообщается, что по итогам прошлого года ему было выплачено вознаграждение в размере трех миллионов юаней (около 440 тысяч долларов США), в то время как ушедшие на пенсию работники завода получают 200 юаней в месяц.

Китайские СМИ цитируют офицера полиции, который сказал, что рабочие препятствовали доступу медработников для оказания помощи пострадавшему.

Также есть сообщения о том, что протестующими были заблокированы несколько шоссе в городе и разгромлены три полицейские машины.