Фирма по сборке iPhone выплатит пособие семье самоубийцы

Image caption Сунь Даньюна обвинили в продаже коммерческих секретов конкурентам

Тайваньская фирма Foxconn, собирающая на юге Китая телефоны iPhone, договорилась с семьей своего сотрудника, совершившего самоубийство после пропажи прототипа iPhone, о выплате 360 тыс. юаней (почти 53 тыс. долларов).

Как сообщает китайское информационное агентство Синьхуа, 16 июля в Шеньчжене Сунь Даньюн выбросился из окна своей квартиры на 12 этаже после того, как его заподозрили в причастности к исчезновению прототипа мобильного телефона iPhone.

По словам его друзей, Сунь рассказал им, что его посадили под замок и избили люди, проводившие расследование в компании. Кроме того, согласно этим сообщениям, была обыскана его квартира.

Сунь Даньюн должен был отправить компании Apple 16 прототипов iPhone. Одна из моделей исчезла, и его заподозрили в продаже коммерческих секретов конкурентам.

Помимо единовременного пособия в 360 тыс. юаней компания Foxconn будет выплачивать родителям Сунь Даньюна 30 тыс. юаней ежегодно.

Foxconn является отделением тайваньской компании Hon Hai, выпускающей электронную продукцию.