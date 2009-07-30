В Китае делают 13 млн абортов в год

Image caption Многим семьям в Китае разрешено иметь только одного ребенка

13 миллионов - столько абортов делается в Китае каждый год, если верить исследованию, результаты которого опубликованы газетой China Daily.

Аналогичные данные приводят и другие китайские СМИ, хотя не ясно, когда именно проводился опрос.

Количество абортов, которое приводят журналисты, вполне сравнимо с числом новорожденных, появляющихся на свет в стране: 20 миллионов.

При этом специалисты полагают, что реальные цифры прерывания беременности могут быть даже выше, поскольку зачастую эта процедура проводится в подпольных клиниках.

В Китае планирование семьи законодательно регулируется с 1978-го года, когда власти страны задались целью ограничить прирост населения. С тех пор многим женщинам разрешено иметь только одного ребенка, хотя в сельской местности семьи могут иметь двоих детей - в случае, если первой родилась девочка.

По официальным данным, за 30 лет эта политика предотвратила появление насвет 400 млн человек. Однако, как указывают социологи, у нее есть и оборотная сторона: женщины, которые уже родили максимально разрешенное количество детей, вынуждены делать аборты.

При этом ChinaDaily считает, что высокое число абортов - это повод для беспокойства и добавляет, что многие женщины, совершающие аборты, не состоят в браке и находятся в возрасте от 20 до 30 лет.

Но специалисты считают, что аборты - не единственное и уж точно не лучшее средство решения демографического вопроса. "Сексуальное образование нужно развивать, - говорит профессор Пекинского университета Ли Ин. - В частности, университеты и наше общество могут разработать больше рекомендаций".

При этом представитель китайской комиссии вопросам населения и планирования семьи в интервью газете отметил, что сексуальное образование в стране и так предлагается - в основном, семейным парам.