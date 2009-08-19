Брестская крепость: неизвестная оборона

Image caption Германия и СССР признали новые границы, хотя остатки польской армии еще сопротивлялись

В СССР словосочетание "Брестская крепость" было синонимом мужества и самопожертвования - во всех учебниках истории рассказывалось о ее героической защите в 1941 году.

И совершенно ничего не говорилось о другой ее обороне - в сентябре 1939 года крепость защищали польские войска, против которых выступал тот же самый военачальник, который спустя два года пытался отбить ее у советских солдат - Гейнц Гудериан.

Даже среди жителей Бреста, которых я опросил прямо у входа в крепость, лишь один из десяти сказал, что знает о произошедшем в ней с 14 по 17 сентября 1939 года, когда небольшой гарнизон, состоявший всего из двух с половиной тысяч солдат, большинство из которых были резервистами, удерживал две немецких дивизии.

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Народное ополчение

Война началась 1 сентября, и к 13-му вермахт уже готовился к встрече с Красной армией в районе Бреста. Крепость и город немцы предполагали взять с ходу.

Image caption Крепость-герой Брест. В Польше помнят другую оборону

Польская армия на тот момент уже не представляла собой сколько-нибудь внушительную силу.

В том же Бресте находились разрозненные остатки отступивших с запада частей, а также резервисты - мобилизованные местные жители.

Командование крепостью принял генерал Константин Плисовский, кадровый офицер царской армии, которого срочно вернули в строй из отставки.

"В крепости польской армии практически не было, - рассказывает консул Польши в Бресте Ярослав Ксенжек. - Все эти полки, которые были в крепости, пошли на фронт воевать с немцами намного раньше. И те войска, которые защищали крепость, - это было частично народное ополчение".

Штурм

Но Плисовский подготовился к обороне основательно - подходы к крепости были заминированы, часть древних, времен еще Первой мировой войны, танков "Рено" ФТ-17 врыли на крепостных валах и поставили в воротах.

Крепость отстояли? Нет. Значит, оборона неудачная. Жертв было много? Нет. Вот в 1941 году жертв было много, а поляки всех увели. Василий Сарычев, <br>белорусский историк

Эти танки, как и артиллерия гарнизона, почти не представляли опасности для танков Гудериана, но, тем не менее, смогли сдерживать атаки, находясь под непрерывным артобстрелом и бомбежками.

Немцы бомбили в основном крепость, но досталось и городу, который расположен в паре километров от нее.

"Среди белого дня самолеты бомбят город. Людей тьма, а тут бомбежка. Конечно, погибло много, именно гражданского населения, детей... Военных частей не было в городе, военные были в крепости", - вспоминает местная жительница Людмила Курова.

По словам брестского историка Василия Сарычева, в 1941 году перед началом Великой отечественной войны крепость была чем-то вроде большой казармы.

Красная армия не готовила ее к обороне, которую в результате пришлось организовывать, импровизируя во время боя.

В 1939 же году у поляков все-таки было несколько дней для того, чтобы подготовиться к обороне, и это дало свой результат.

Крепостные укрепления, жилые и хозяйственные постройки в самой цитадели тоже оказали неоценимую услугу. Те два старых танка "Рено", укрытые от огня противника мощным сводом ворот, успешно сдерживали атаки немцев.

Впрочем, однозначно оценивать эту оборону, по словам историка, сложно.

"Крепость отстояли? Нет. Значит, оборона неудачная. Жертв было много? Нет. Вот в 1941 году жертв было много, а поляки всех увели", - рассказывает Сарычев.

Плен

Image caption Бывший офицер царской армии Константин Плисовский был арестован советскими властями и расстрелян

Продержавшись три дня, в ночь на 17 сентября Константин Плисовский принял решение оставить крепость.

Ярослав Ксенжек, который как историк изучал оборону крепости, говорит, что защитники разделились на две группы.

Одна прорывалась на запад в сторону оккупированной немцами части Польши. Он утверждает, что большинство ее участников выжили, попав в немецкий плен.

Другая группа прорывалась на юго-восток, в направлении на город Кобрин, потом воевала с немцами под Люблином.

"Генерал Плисовский символично попал в советский плен и был расстрелян в Харькове после заключения в Старобельском лагере", - рассказал консул.

Судьбу Константина Плисовского разделили тогда многие польские офицеры. Главнокомандующий польской армией приказал не оказывать сопротивление Красной армии, и поляки часто предпочитали сдаваться ей.

В результате офицеры чаще всего попадали в советские лагеря, где многие из них погибали.

Рассказывают, что часть польского гарнизона отправилась в сторону румынской границы, есть даже сообщения о том, что преследовать поляков немцам помогала Красная армия, которая к 17-му уже подошла к Бресту.

Василий Сарычев считает, что такого быть не могло: "Советский Союз решал свои вопросы, Германия решала вопросы свои. Линия раздела шла по Бугу, вот, собственно и всё".

За что сражались белорусы

Среди польских солдат, попавших в плен немецким и советским войскам, были и те, кого отпускали и те и другие.

Это те самые резервисты, местные жители, которых польский консул в Бресте назвал ополченцами.

Гимназисты Польской технической школы собирались в группу и хотели идти защищать Польшу. Но тут уже стояли отступившие войска, и они им говорят: "Дети, мы вот тут с винтовками не знаем, что делать!" Людмила Курова, <br> очевидец событий 1930 года

Кого-то из них забрали на службу по закону военного времени, и некоторые из них вышли к немцам с белым флагом, но были и те, кто хотел идти защищать свою страну.

В основном это были католики - поляки. "Гимназисты Польской технической школы собирались в группу и хотели идти защищать Польшу. Но тут уже стояли отступившие войска, и они им говорят: "Дети, мы вот тут с винтовками не знаем, что делать!", - рассказывает Людмила Курова.

Впрочем, далеко не все в Бресте хотели защищать Польшу - отношение к этому государству у православных - то есть русских, белорусов и украинцев зачастую было далеко не самым теплым, в связи с политикой, которую проводили по отношению к ним польские власти.

Но, как считает Василий Сарычев, у белорусов тоже нашлись свои причины воевать - они видели в немецких войсках угрозу их личной безопасности, их семьям, домам, в конце концов Белоруссия была их родиной, хотя она и входила в состав Польши.

Оборона Брестской крепости со стратегической точки зрения, возможно, к 14 сентября уже не имела смысла - гарнизон задерживал немцев, даже не прикрывая отход других частей.

По словам Ярослава Ксенжека, командование, возможно, до самого последнего момента надеялось на то, что западные державы, Англия и Франция придут на помощь Польше.

Не исключено, что кто-то, может быть, рассчитывал даже и на Красную армию, части которой подходили к границе.

Забытая оборона

Сейчас сложно сказать, насколько жертвы защитников Брестской крепости в 1939 году были оправданы, как, впрочем, и невозможно судить, был ли смысл ее гарнизону сопротивляться в 1941 году.

Возможно, и те и другие солдаты просто не видели другого выхода - они защищали свою страну.

Правда, о польской обороне, по крайней мере, в Советском Союзе, никто не вспоминал - героизм поляков, которые в конце 30-х все еще оставались идеологическим противником, просто не могла принять советская историография.