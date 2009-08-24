Пожары в Греции: под угрозой районы к северу от Афин

Image caption Хотя многие местные жители ушли, некоторые решили остаться

Греческие пожарные продолжают бороться с бушующими в пригородах Афин лесными пожарами.

Хотя правительство Греции заявило, что главная опасность миновала, огонь все еще может продвинуться к северу от Афин.

Пожары начались еще в пятницу. Тысячи жителей северных пригородов были вынуждены покинуть свои дома. Огнем уничтожены десятки строений и огромные участки леса.

Власти объявили немедленную эвакуацию прибрежного курорта Порто-Гермено, находящегося к северо-западу от столицы.

И все же, сообщает находившийся в Афинах корреспондент Би-би-си Малколм Брабант, пожарным удалось ликвидировать большую часть возгораний.

Задачу спасательных служб облегчает немного утихший ветер в охваченном пламенем районе, благодаря чему огонь уже не разносится так быстро, как в предыдущие дни, добавляет Брабант.

По данным местных СМИ, в настоящий момент усилия пожарных сконцентрированы на обнаруженном в воскресенье крупном очаге огня в префектуре Виотия, расположенной к северу от столицы.

В воскресенье президент страны Каролос Папульяс прервал свой отпуск, который он проводил на западе Греции, и спешно вылетел в Афины.

Позже он обратился за помощью к Европейскому союзу. На его призыв откликнулись Италия и Франция, которые прислали пожарные самолеты.

Кроме того, как ранее сообщили в управлении информации МЧС России, в Грецию для оказания помощи в борьбе со стихией вылетели два самолета МЧС России - Ил-76 и Бе-200.

"Экологическая катастрофа"

Ранее пламя обступило известный своими ценными археологическими достопримечательностями древний город Марафон, однако внутрь города пламя не проникло.

Не важно, как далеко от Афин вы отъехали, запах огня все равно чувствуется. Катерины Дракопулос, жительница Афин

Также сообщается, что пожарные эвакуировали монахинь из православного монастыря, расположенного недалеко от морского курорта Неа-Макри, к которому подбирался огонь.

В общей сложности с субботы в Греции вспыхнуло более 90 пожаров, из-за чего выгорела территория площадью более чем 37 тыс гектаров.

И хотя пока не сообщалось о погибших, представитель региональных властей Яннис Сгоурос назвал пожары "экологической катастрофой".

Уйти или остаться?

В воскресенье почти все 10 тыс жителей городка Айос-Стефанос, что в 23 километрах к северо-востоку от Афин, покинули город - своим ходом или на машинах.

Однако ушли не все. Некоторые стали готовиться к обороне своих домов от огня с помощью ведер и садовых шлангов для поливки сада, сообщает из Афин корреспондент Би-би-си Доминик Хьюс.

По словам жительницы греческой столицы Катерины Дракопулос, огонь изменил город до неузнаваемости.

"Не важно, как далеко от Афин вы отъехали, запах огня все равно чувствуется. Над Афинами висит плотное облако дыма. На улицах - толпы людей, пытающихся спасти свои жилища", - рассказала Дракопулос.

"Нет места для критики"

Image caption В ночь с воскресенья на понедельник сила ветра немного уменьшилась, что дало передышку пожарным

Мэр Марафона Спирос Загарис сообщил, что он не раз "обращался с правительству с просьбами направить [на тушение пожаров] самолеты и вертолеты", но этого не произошло.

Загарис – лишь один из нескольких представителей местных муниципалитетов, обвинивших администрацию страны в отсутствии четкого плана по борьбе с огнем.

Тем временем лидер коммунистической партии Алека Папарига предположил, что пожары – не иначе как хорошо не что иное, как хорошо законспирированная операция с целью очистки земли для последующих застроек.

Однако министр финансов Яннис Папатанасиу заявил, что "при таких трагических обстоятельствах не может быть места для критики".

В ночь с воскресенья на понедельник сила ветра немного уменьшилась, что дало передышку пожарным, но во второй половине дня погода может снова измениться.

Средиземноморские пожары

Пожары начались в пятницу в восточной части Аттики - юго-восточной области Средней Греции, неподалеку от Марафона. Из-за сильного ветра и жаркой погоды они стремительно распространились на большой площади.

По словам Малколма Брабанта, лес на трех из четырех горных вершин, окружающих Афины, был уничтожен во время предыдущих подобных бедствий. Дальнейшее уничтожение растительности грозит эрозией почв и другими экологическими последствиями.

В июле в средиземноморском регионе были зафиксированы десятки крупных очагов лесных пожаров: в общей сложности речь идет о тысячах гектаров в Греции, Испании, Франции и Италии.