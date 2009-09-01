Ливия отмечает 40 лет правления Каддафи

Image caption Муаммар Каддафи пришел к власти в возрасте 27 лет

В Ливии начинаются недельные празднества по случаю 40-летия заговора, в результате которого к власти пришел полковник Муаммар Каддафи.

Как ожидается, многие тысячи людей соберутся в центре Триполи, чтобы отметить "День революции", как это событие официально называется в Ливии.

В ливийской столице также состоится красочное представление с участием сотен танцоров и музыкантов, призванное рассказать о богатой истории страны. Оно закончится большим фейерверком, пиротехника для которого установлена на судах у берегов Триполи.

Каддафи пришел к власти 1 сентября 1969 года в результате бескровного переворота. Заговорщики – группа офицеров во главе с в то время малоизвестным 27-летним Каддафи – свергли короля Идриса, который затем бежал в Египет.

Позднее режим Каддафи запретил в стране политические партии.

В течение многих лет Запад обвинял Ливию в пособничестве терроризму и подозревал ее в намерении заполучить ядерное оружие.

Однако в 2003 году Каддафи отказался от военной ядерной программы и согласился выплатить многомиллионные компенсации родственникам погибших в результате взрыва американского самолета над Локерби. После этого отношения Ливии с западными странами начали улучшаться.

Чавес, Мугабе и Башир

В торжествах по случаю 40-летия прихода Каддафи к власти примут участие многие африканские лидеры, прибывшие в Ливию на саммит Африканского союза, состоявшийся в понедельник.

Image caption Каддафи известен экстраординарными привычками и яркими нарядами

Однодневные переговоры, посвященные разрешению африканских региональных конфликтов, впрочем, не принесли каких-либо конкретных предложений и закончились лишь подписанием "Трипольской декларации".

В числе прочих поздравить Каддафи должны также приехать президент Венесуэлы Уго Чавес, глава Зимбабве Роберт Мугабе и лидер Судана Омар Башир.

Ливийские власти пригласили на торжества глав некоторых западных стран, однако европейские лидеры в Триполи решили не ехать. В определенной степени этому способствовал скандал вокруг возвращения на родину ливийца Абдельбасета Меграхи – единственного осужденного за взрыв самолета над Локерби.

Скандал вокруг Меграхи

Смертельно больной Меграхи, приговоренный в Шотландии к пожизненному заключению, вернулся в Ливию в августе; он был освобожден из гуманных соображений, поскольку ему осталось жить не более трех месяцев.

В Триполи Меграхи приняли как героя, что вызвало резкие протесты США и Великобритании.

Британскому правительству также пришлось опровергать предположения, что освобождение Меграхи стало результатом тайных переговоров, связанных с разработкой ливийских нефтяных месторождений.

Чтобы развеять подобные слухи, официальный Лондон решил опубликовать свою переписку с шотландскими чиновниками по вопросу о возвращении ливийца на родину.