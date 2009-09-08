Бундестаг оправдал "предателей" Вермахта

Image caption Людвиг Бауманн говорит, что люди, которых назвали предателями, на самом деле никого не предавали

Людвиг Бауман боролся за правду в течение 20 лет. Он добивался восстановления доброго имени всех, кто пострадал от приговоров, вынесенных нацистами.

Во вторник, спустя более чем 60 лет после окончания Второй мировой войны, немецкий парламент отменил обвинительные приговоры последней группы военных Вермахта – тех, кого нацисты назвали "военными предателями".

Бауман стал солдатом Вермахта в 19 лет, но за время службы он стал пацифистом, и в июне 1942 года он дезертировал вместе со своим другом Куртом Ольденбургом. В это время они проходили службу во Франции.

"Я не хотел участвовать в гитлеровской войне, - сказал Бауман в интервью Би-би-си. – Я понял, что это была преступная война, целью которой был геноцид".

Нацисты схватили Баумана и приговорили его к смертной казни за дезертирство. Однако Бауману повезло, и он остался в живых.

"В Бордо нас приговорили к смерти. В тюрьме нас пытали, потому что мы отказались назвать имена наших друзей, которые нам помогали, – бойцов французского сопротивления, - рассказывает он. – Через 10 месяцев нас отправили в концлагерь, а потом – в Торгау – огромную военную тюрьму для солдат Вермахта. Там погибло примерно 1300 наших – они умерли, или их расстреляли. А потом нас отправили на Восточный фронт".

"Трусы и предатели"

"Большинство из нас погибли, в том числе мой друг Курт Ольденбург. Мне удалось выжить", - добавляет Бауман.

Image caption Решение Бундестага стало результатом многолетней борьбы

Он рассказывает, что после войны многие соотечественники обвиняли его в трусости.

В 2002 году Бундестаг отменил приговор Баумана – и многих других солдат Вермахта, осужденных за дезертирство. Однако дезертиры, признанные нацистами "военными предателями", из этого постановления были исключены.

"После войны нас всегда считали трусами и предателями. Наши противники в Бундестаге говорили, что нас нельзя реабилитировать, поскольку это было бы несправедливо по отношению ко всем солдатам, - говорит Бауман. – Они говорили, что это плохо скажется на моральном уровне армии".

"Мы чувствовали себя совершенно униженными. Большинство дезертиров и других жертв нацистских военных судов умерли, так и не добившись правды. Но мы не сдавались и продолжали сражаться", - продолжает Бауман.

По данным историков, нацисты приговорили к смертной казни за дезертирство и измену около 30 тыс человек. Около 20 тыс из них были казнены.

Бауман утверждает, что люди, которых нацисты назвали предателями, на деле таковыми вовсе не были: "Они вели себя гуманно. Некоторые прятали евреев, другие – помогали заключенным. Они поступали по зову своей совести".

С этой точкой зрения соглашаются многие эксперты. "Эти люди не были предателями, они были частью немецкого сопротивления Гитлеру, - утверждает директор берлинского Мемориала немецкого сопротивления Йоханнес Тухель. – Для Германии это памятный день – наконец, отменены последние приговоры, вынесенные нацистскими судами".

Долгая борьба

Впрочем, вопрос оправдания солдат Второй мировой войны по-прежнему вызывает в Германии ожесточенные споры. В течение многих лет консервативные политики выступали против всеобщей реабилитации дезертиров и утверждали, что такой шаг поощрял бы солдат, предающих своих командиров.

В 1990 году Людвиг Бауман основал Ассоциацию жертв нацистских военных судов. С тех пор он неустанно выступал за отмену приговоров всем солдатам, которых фашисты казнили за предательство.

"Для всех нас, не только для меня, это голосование в Бундестаге знаменует завершение долгой борьбы, - говорит Бауман. – Мы даже не верили, что можем добиться этого: настолько много у нас было противников. Но в конце концов нам это удалось, и я очень доволен".

87-летний ветеран сожалеет только об одном: многих из тех, кто мог бы воспользоваться нынешним решением немецкого парламента, уже нет в живых. "Сейчас я остался один, один из немногих выживших. Но борьба за мое доброе имя не была напрасной", - заключает Бауман.