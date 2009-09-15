Эксперт HRW собирал нацистскую символику

Image caption Марк Гарласко не стыдится своего хобби

Правозащитная организация отстранила от исполнения обязанностей своего сотрудника после того, как выяснилось, что тот коллекционировал нацистскую символику.

По словам представителей Human Rights Watch, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, речь идет о старшем военном аналитике организации Марке Гарласко.

Как заявили правозащитники, в отношении Гарласко проводится служебное расследование, до окончания которого ему не будут выплачивать зарплату.

Об увлечении аналитика нацистской символикой написал один из произраильских блоггеров, посчитавший, что хобби Марка Гарласко отражает его "антиизраильские взгляды".

Всего лишь хобби?

Сам Гарласко заявил, что его интересует лишь военная история, а не нацистская идеология.

Cотрудник Human Rights Watch пояснил, что увлекся военной историей, узнав, чего его дедушка был призван нацистами в армию. Другой близкий родственник Гарласко служил в годы Второй Мировой войны в ВВС США.

В коллекции сотрудника правозащитной организации есть и символика американских летчиков.

"Я никогда не скрывал своего хобби, поскольку тут нечего стыдиться", - написал Марк Гарласко в статье, опубликованной на политическом вебсайте The Huffington Post.

Как утверждают в Human Rights Watch, у них нет доказательств того, что увлечение Гарласко каким-то образом отразилось на содержании и качестве его аналитической работы.

Правозащитники подчеркнули, что их старший военный аналитик "никогда не делал никаких заявлений антисемитского и пронацистского толка".

Human Rights Watch сообщает также, что Марк Гарласко является автором монографии о наградах военного времени.