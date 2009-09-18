Китайская Народная Республика: краткая справка

Китай превосходит все прочие государства мира по численности населения, которая уже давно перевалила за миллиард. При этом история китайской государственности и культуры насчитывает почти четыре тысячелетия.

Мировая цивилизация многим обязана китайцам. Они изобрели бумагу и порох, придумали банковский кредит, компас и бумажные деньги.

Застой, которым ознаменовалось двадцатилетнее авторитарное правление председателя Мао Цзэдуна после победы коммунистов в китайской гражданской войне, в последние годы сменился экономическим ростом, опережающим все страны мира. Страна переживает так называемую вторую промышленную революцию.

КРАТКИЙ ОЧЕРК

В начале 80-х годов прошлого века Китай демонтировал аграрные коммуны и вновь разрешил частное предпринимательство. Сегодня КНР занимает одно из ведущих мест в мире по объемам экспорта, а по объему зарубежных инвестиций и вовсе является рекордсменом. В свою очередь, и сам Китай инвестирует миллиарды долларов в других странах.

Со вступлением во Всемирную торговую организацию Китай получил еще больший доступ к зарубежным рынкам, но за это ему придется заплатить снятием торговых барьеров у себя дома. Отношения с торговыми партнерами складываются непросто из-за гигантского положительного сальдо китайской внешней торговли и "пиратства" - нарушения прав интеллектуальной собственности. От Пекина требуют повышения обменного курса юаня, в результате которого китайские товары стали бы дороже для зарубежных покупателей, что теоретически должно привести к сокращению экспорта.

Image caption Ху Цзиньтао - председатель КНР

Некоторые китайцы опасаются, что развитие частного предпринимательства и закрытие государственных промышленных предприятий принесут с собой рост безработицы и социальную нестабильность.

Стремительный рост экономики породил небывалый спрос на энергоносители. По потреблению нефти Китай занимает второе место в мире после США, а по добыче и потреблению угля - первое. На закупку энергоносителей за рубежом тратятся колоссальные суммы. Огромные средства вкладываются и в гидротехнические проекты внутри КНР, среди которых самый грандиозный - дамба "Три ущелья", обошедшаяся в 25 млрд долларов.

Социальное недовольство

Разрыв в уровне экономического развития между городами и отдаленными сельскими районами в Китае больше, чем почти в любой другой стране мира. От нищеты жители деревни все больше стекаются в города на востоке страны, переживающие строительный бум.

Социальное недовольство находит свое отражение в акциях протеста крестьян и рабочих. Согласно официальным данным, в 2005 году в стране было 87 тыс. митингов протеста, или как их называют "массовых инцидентов". В то же самое время десятки тысяч людей приезжают в Пекин каждый год в надежде найти правду с жалобами по поводу коррупции, захвата земель или незаконного выселения.

Среди других неотложных проблем Китая - коррупция, которой подвержены все слои общества, и все возрастающее число ВИЧ-инфицированных. К негативным последствиям экономического бума следует отнести серьезное ухудшение экологической ситуации. Многие города Китая относятся к числу самых загрязненных на планете.

До сих пор либеральные реформы в экономике не сопровождались сколько-нибудь серьезными политическими преобразованиями. Государством по-прежнему безраздельно правит компартия, самая многочисленная политическая партия в мире, которая жестко контролирует все стороны жизни общества. Любые оппозиционные проявления немедленно и беспощадно подавляются, диссидентов на долгие годы отправляют в лагеря.

Права человека

Международные правозащитные организации продолжают критиковать власти КНР за широкое применение смертной казни и пыток: ежегодно в стране казнят несколько сотен человек. Китай прилагает много усилий для подавления инакомыслия со стороны национальных меньшинств, в том числе мусульман-уйгуров на северо-западе страны. Гонениям подвергается и духовное движение Фалуньгун, которое власти неизменно называют "вредным культом".

Много вопросов у мирового сообщества вызывает китайское правление в Тибете. Правозащитники обвиняют Пекин в систематическом уничтожении местной культуры и преследовании буддийских монахов, сохраняющих верность далай-ламе - духовному лидеру тибетцев, проживающему в изгнании и отстаивающему автономию провинции.

Остров Тайвань Пекин считает своей территорией, подлежащей воссоединению с материковым Китаем - если надо, то и силой. Он уже грозил Тайваню военным вторжением, в случае если тот провозгласит независимость.

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