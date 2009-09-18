Индия: краткая справка

Уступая по численности населения лишь Китаю, Индия сегодня является самой крупной демократической страной в мире. В ее истории были столетия иностранного колониального господства, а после обретения независимости экономика страны несколько десятков лет оставалась почти полностью закрытой.

Несмотря на протесты мировой общественности, в 1990-е годы Индия провела серию испытаний ядерного оружия и является ныне ядерной державой. Несмотря на все успехи, страна по-прежнему испытывает серьезные социальные, экономические и экологические проблемы.

КРАТКИЙ ОЧЕРК

Огромный и разнообразный Индийский субконтинент раскинулся с севера на юг от высочайших гор мира - Гималаев - до Аравийского моря и Бенгальского залива Индийского океана, от гор Афганистана на западе до джунглей Бирмы на востоке. С начала XIX века и вплоть до 1947 года на всем этом пространстве господствовали англичане.

Постколониальное разделение субконтинента на Индию и Пакистан положило начало долгому противостоянию между этими странами. За эти годы Индия и Пакистан трижды воевали, причем две войны произошли из-за спорной территории Кашмира.

Начавшийся в 2004 году мирный процесс продолжается, несмотря на сохраняющееся напряжение по вопросу о Кашмире и серию громких взрывов, один из которых прогремел на мумбайском железнодорожном экспрессе в июле 2006 года. Полиция обвинила пакистанских боевиков и запрещенную группу в Индии в организации взрыва.

Существующие религиозные, кастовые и региональные различия постоянно создавали и продолжают создавать напряженность в индийском обществе, негативно отражаясь на политической жизни в стране, порой угрожая ее устоявшимся демократическим институтам и общественной жизни.

Премьер-министр Индира Ганди была застрелена телохранителем-сикхом в 1984 году после того, как отдала приказ войскам очистить Золотой храм в Амритсаре от оккупировавших его сикхских боевиков.

В 1992 году разгорелся широкомасштабный конфликт между индуистами и мусульманами после того, как индуистские экстремисты разрушили мечеть Бабри в Айодхье.

Джавахарлал Неру, первый премьер-министр независимой Индии, мечтал о построении социализма и потому создал громоздкую государственную структуру управления, которая все более обременяла страну.

С конца 1980-х годов экономика Индии постепенно реформировалась и делалась более открытой для зарубежных инвестиций. Теперь повышенный интерес к ней проявляют все ведущие в политическом и экономическом отношении мировые державы, в том числе и недавний недруг - Китай.

В городах Индии появился процветающий средний класс, она достигла больших успехов в сфере информационных технологий. Большое количество высококвалифицированной рабочей силы делают страну привлекательной для транснациональных компаний, которые ищут внешних подрядчиков в разных сферах деятельности.

Испытания ядерного оружия, проведенные Индией в мае 1998 года и такие же испытания, проведенные Пакистаном несколько недель спустя, вызвали международное осуждение и озабоченность по вопросу стабильности в регионе.

США тут же ввели санкции против Индии, но в последнее время отношения между Индией и США улучшились, они даже договорились о сотрудничестве в области ядерных технологий.

Индия запускает собственные спутники, планирует отправить свой летательный аппарат на Луну. Она также гордится своей индустрией кино, чья продукция пользуется огромной популярностью в мире.

При этом среди сельского населения Индии продолжает господствовать нищета и неграмотность.

Жизнь большинства нации все еще подчиняется суровым устоям кастовой системы, которая с рождения предопределяет место каждого человека в социальной иерархии, диктуя правила жизни и поведения для представителей различных каст.

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