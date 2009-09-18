Уганда: краткая справка

Менее чем за два десятилетия - с конца 80-х годов XX века - Уганда сумела выбраться из пропасти гражданской войны и экономической катастрофы; сейчас эта страна служит образцом относительного мира, стабильности и даже некоторого благополучия на Африканском континенте.

Но на севере страны беспощадные фанатики продолжают держать в страхе сотни тысяч людей.

В 1970-80-е годы Уганда была печально известна массовыми нарушениями прав человека - сначала при военной диктатуре Иди Амина (1971-79), а затем после возвращения к власти ранее свергнутого им Милтона Оботе.

КРАТКИЙ ОЧЕРК

В те годы от рук властей и их приспешников в стране погибло до полумиллиона человек.

В 1986 году президентом Уганды стал Йовери Мусевени, который провел демократические реформы. В заслугу ему ставят и существенное улучшение ситуации с правами человека, связанное в первую очередь с прекращением массового насилия со стороны армии и полиции.

Кроме того, при поддержке Запада Мусевени провел рыночные реформы, результатом которых в 90-е годы стал устойчивый экономический рост и снижение инфляции. Впрочем, он сетовал на слабое развитие промышленности в стране.

В то же время президент подвергался критике за вооруженное вмешательство Уганды, наряду с еще пятью государствами, в гражданскую войну в соседней Демократической Республике Конго в 1998-2003 годах.

Правительство Демократической Республики Конго утверждает, что Уганда стремится сохранить свое влияние на востоке страны, где находятся богатые залежи золота, меди, алмазов и кобальта. Уганда, в свою очередь, заявляет, что власти Демократической Республики Конго не предпринимали никаких действий для разоружения угандийских повстанцев на своей территории.

В самой Уганде почти двадцать лет не прекращет свои действия Армия сопротивления Господа, ответственная за массовые уничтожения людей и увечья, нанесенные мирному населению на севере страны.

Лидер группировки заявляет, что желал бы править страной по предписаниям библейских десяти заповедей. Спасаясь от непрекращающегося насилия, более 1,6 млн человек покинули свои дома, десятки тысяч мирных жителей были убиты или похищены. По данным ООН, группа похитила 20,000 детей.

В августе 2006 года между правительством и Армией сопротивления Господа было достигнуто перемирие с целью остановить один из самых затяжных конфликтов в Африке.

Угандийская кампания по борьбе с ВИЧ и СПИДом снискала немало похвал. Если в 90-е годы доля ВИЧ-инфицированных в общей численности населения достигала 30 процентов, то сейчас благодаря энергичной работе властей этот показатель опустился ниже 10 процентов.

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