На Мальте убито 150 птиц исчезающих видов

Image caption Тушки пернатых были свалены в небольшие кучки и присыпаны камнями

На средиземноморском острове Мальта обнаружены тушки 150 убитых птиц из видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Среди убитых птиц – ястребы, камышовые луни, ночные цапли, осоеды и южные соловьи. Тушки пернатых были свалены в небольшие кучки и присыпаны камнями.

Многие птицы были убиты давно, но некоторых застрелили буквально в прошедшие выходные.

Природоохранные группы подвергли критике правительство островного государства, обвинив его в неспособности остановить незаконный отстрел находящихся под угрозой исчезновения птиц во время осеннего охотничьего сезона.

Работники местных служб охраны природы призвали власти страны сделать борьбу с незаконной охотой приоритетом.

"Птичье кладбище"

Представители организации BirdLife Malta – "Жизнь птиц на Мальте" – выразили сожаление, что полиция не предприняла достаточно усилий для того, чтобы ограничить охоту после того, как были обнаружены убитые птицы.

"Это место особо важного преступления, а полиция даже не оцепила его, - заявил менеджер группы доктор Андре Рэйн. – Это место не что иное, как птичье кладбище".

Организация призвала власти острова выделять правоохранительным органам больше ресурсов для борьбы с незаконной охотой.

Осенний охотничий сезон на Мальте начался 5 сентября и продлится пять месяцев.

В 2007 году правительство страны преждевременно закрыло весенний охотничий сезон после того, как охотники убили целую стаю осоедов. Сезон оставался закрытым в 2008 и 2009 годах.

Однако осенью на Мальте охота все еще разрешена.

Согласно Директиве Евросоюза, члены ЕС обязаны охранять диких пернатых, а также их яйца, гнезда и среду обитания.

Мальта вступила в Евросоюз в 2004 году и уже получила предупреждение Европейской комиссии относительно нарушения Директивы.