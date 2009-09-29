Последние коммуны в Китае: напоминание о прошлом

Image caption В коммуне до сих пор соблюдают многие принципы, определенные "великим кормчим"

Китай готовится к 60-летию коммунистического правления, а корреспондент Би-би-си Майкл Бристоу решил взглянуть на одну из немногих оставшихся в стране коммун, которые когда-то служили неотъемлемым признаком новой власти.

В деревне Наньцзе на севере Китая рабочие начинают день с хвалебной песни во славу Мао Цзэдуну.

И сегодня, через три с лишним десятилетия после его кончины, председателя Мао добрым словом поминают по всему Китаю, но здесь, в Наньцзе, к нему относятся особенно. Эта деревня - одна из последних оставшихся в стране коммун, где рабочие до сих пор соблюдают многие принципы, определенные "великим кормчим".

Большинство коммун распущены давным-давно, когда китайские лидеры начали поворачивать плановую экономику в русло управляемого рынка. Но коммуна Наньцзе до сих пор сильна, она обеспечивает коммунаров всем необходимым. И вряд ли здесь найдется человек, который не желал бы ей процветания.

Кукуруза и лапша

34-летняя Ху Синьхэ, мать двоих детей, - одна из примерно 4 тысяч постоянных обитателей коммуны. "Мне очень спокойно и безопасно жить в Наньцзе, - говорит она. - И если говорить о жизни вообще, то я очень довольна".

На этой неделе Коммунистическая партия Китая отмечает 60 лет у власти, подчеркивая, что страну ждет светлое будущее. Но эта коммуна - напоминание о том, что есть немало людей, считающих, что и прошлое было не так уж плохо.

Наньцзе расположена в сельскохозяйственной глубинке, в самом сердце провинции Хэнань. Жители только что собрали урожай кукурузы, которая сушится сейчас на обочинах дорог и всюду, где есть свободное пространство.

Еще в этой коммуне есть несколько небольших предприятий пищепрома, на которых готовят пиво, шоколад, острый соус и лапшу. Лапша, кстати, продается и за границу - в Австралию, Соединенные Штаты и Канаду.

Коллективное хозяйство

Но есть здесь и напоминания о том, что капиталистические предприятия - не главная цель.

Они высказались за сохранение колхоза. А если люди так хотят, то мы - партия - должны сделать так, чтобы система сохранилась Ван Хунбинь, секретарь деревенского парткома

Памятник Мао возвышается на главной площади деревни. А по его сторонам - гигантские плакаты, портреты других коммунистических революционеров, но уже не китайских, а Ленина и Сталина.

Улицы Наньцзе чисты и опрятны, все здесь аккуратно и приятно.

Коммуны в Китае появились в конце 1950-х, когда председатель Мао задался целью заставить крестьян перестроиться на коммунистический лад. Им сказали, что нужно объединить их земли, скотину, инструменты и то, что они выращивают, - и сформировать колхозы.

В первые годы коммуны стали подлинной экономической катастрофой: они сыграли свою роль в гибели от голода миллионов людей с 1958 по 1961 годы. И в конце концов, в начале 1980-х, коммуны были забыты: крестьяне вернулись каждый к своему наделу.

Но горстка коммун - таких как Наньцзе - сохранилась и по сей день.

Ван Хунбинь, секретарь деревенского парткома, говорит, что решение не распускать коммуну принимали сами люди. "Они высказались за сохранение колхоза, - объясняет он. - А если люди так хотят, то мы - партия - должны сделать так, чтобы система сохранилась".

Социальные блага

Я зарабатываю около 400 юаней в месяц (менее 60 долларов), но у меня очень хорошее социальное обслуживание. Я пользуюсь бесплатным здравоохранением и бесплатным жильем, даже газ, вода и электричество бесплатны Ху Синьхэ, жительница Наньцзе

В Наньцзе рабочие продолжают работать за малую зарплату, но коммуна платит им не только деньгами.

"Я зарабатываю около 400 юаней в месяц (менее 60 долларов), но у меня очень хорошее социальное обслуживание, - говорит Ху Синьхэ, работающая инспектором по контролю качества на деревенском заводе по производству специй. - Я пользуюсь бесплатным здравоохранением и бесплатным жильем, даже газ, вода и электричество бесплатны".

А ее сын, 9-летний Ван Хаоюань, получает бесплатное образование в местной школе. А когда он ее закончит, коммуна оплатит его учебу в университете.

Именно это привлекает людей, живущих в Наньцзе.

Когда в 1978 году Китай начал экономические реформы, многие льготы - особенно для крестьян - попросту испарились. Сегодня они могут продавать то, что выращивают, но многим не хватает выручки на то, чтобы оплачивать учебу детей или медицинские услуги.

Десятки миллионов крестьян, поняв, что не могут свести концы с концами, оставили свои деревни и пошли искать лучшей жизни в бурно развивающихся китайских городах.

Торговля коммунизмом

Люди, живущие рядом с коммуной Наньцзе, смотрят на соседей с завистью.

Одна женщина, по фамилии Лю, сказала: "Жить в Наньцзе очень хорошо: все обеспечивает деревня. И хотя у них небольшие зарплаты, им не надо беспокоиться о других вещах. Наша деревня подобных льгот не предоставляет, и я просто не выживу одним только фермерством".

Колхоз Наньцзе и критикуют тоже. Некоторые указывают на то, что это совсем не тот коммунизм, который когда-то строили в Китае. Коммуна, напоминают они, в долгах, да и с пришлыми рабочими она обращается совсем не так хорошо, как со своими постоянными жителями.

Говорят также о том, что Наньцзе пытается заработать на своей коммунистической экзотике, заманивая ею туристов. Здесь есть даже особая гостиница, где сотрудники ходят в полувоенных френчах - видимо, чтобы оживить революционную историю деревни.

Но при том, что у коммуны, наверное, есть недостатки, люди, которые в ней живут, утверждают, что искренне верят в ее идеалы. И в то время когда пропасть между богатыми и бедными в Китае все время увеличивается, а будущее для многих остается туманным, Наньцзе - это уголок стабильности и уверенности, оазис эпохи, канувшей в Лету.