Зачем Душанбе самая большая мечеть в Центральной Азии?

Image caption Новая мечеть станет центром притяжения всех верующих в Центальной Азии

"Мечеть должна быть местом воспитания людей и средством объединения мусульман всего мира", - заявил таджикский президент Рахмон на официальной церемонии начала строительства крупнейшей в регионе мечети.

Новая мечеть, которую в таджикской столице построят арабские инвесторы, должна стать самой большой и вместительной в Центральной Азии. Территория мечети будет иметь форму карты Таджикистана. Как сообщают официальные источники, на этом настаивал президент страны Эмомали Рахмон, который и предложил властям Катара соорудить в Душанбе грандиозную мечеть.

По мнению политолога Нурали Давлата, строительство мечети в таджикской столице означает желание властей наладить более тесное сотрудничество с исламским миром. Сближение, в особенности с богатыми арабскими государствами, может гарантировать получение необходимых инвестиций для развития экономики республики.

"В начале 90-х годов прошлого столетия, когда в стране шла гражданская война, власти обвиняли в том, что они воюют с исламистами. А вот теперь у власти есть возможность нормализовать отношения с исламским миром. Показать, что мы тоже часть мусульманского мира", - отметил Нурали Давлат.

Арабские деньги

Исламскую святыню украсят величественный минарет, семь расписных колонн, символизирующих семь ступеней мира и семь ворот рая, множество водоемов и фонтаны, символизирующие, что Таджикистан - страна чистых вод. Одновременно в ней смогут совершать молитву до 150 тысяч человек.

У меня ощущение, что я уже живу в исламском государстве Гаюр Каххаров, социолог

При новой мечети будет также построен Исламский университет. Вопрос подготовки профессиональных теологов и богословов в Таджикистане - не только религиозный. От него зависит и будущая национальная безопасность страны, полагают представители Исламской партии Таджикистана. Ряд мусульманских деятелей страны обеспокоены усилением деятельности христианских миссий и нетрадиционных для республики течений ислама.

В последние годы власти по разным причинам признали незаконными деятельность десятков молитвенных домов по всей стране, что становилось поводом для серьезного недовольства жителей республики. Сооружение этой мечети сможет успокоить недовольных, полагает лидер таджикских исламистов Мухиддин Кабири. Он считает, что между властями и верующими еще есть нерешенные вопросы.

"Безусловно, власти хотят наладить более теплые отношения с верующими. Но иногда [...] создается ощущение двойных стандартов", - считает лидер Исламской партии Возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири, указывая на то, что на ряд организаций оказывается серьезное давление.

Светское общество или исламское государство?

По официальным данным, 99% жителей Таджикистана исповедуют ислам. Большинство мусульман Таджикистана, за исключением небольшой общины шиитов-исмаилитов Горного Бадахшана, являются суннитами ханифитского толка.

Исламский фактор или восточный вектор – это хорошо с точки зрения внешней политики [...] Но все это таит в себе определенную угрозу. Если не будет соблюден баланс между светскими и религиозными ценностями, то в ближайшем будущем к власти придут религиозные партии. Фаррух Умаров, <br>исламовед

Между тем интерес к религии в стране в последние годы заметно вырос. Изучать азы ислама в религиозные школы отдают детей даже из нерелигиозных семей. Социолог Гаюр Каххаров говорит, что чрезмерное увлеченность религиозными вопросами может иметь для страны негативные последствия.

"В Таджикистане идет активный процесс исламизации общества. Правительство чествует религиозных деятелей, внесших огромный вклад в исламскую философию. Идет религиозная пропаганда на телевидении, радио, на страницах местных газет, - рассказывает Гаюр Каххаров. - Это делается для того, чтобы жители были осведомлены о своей истории, культуре. Но в обществе неправильно понимают эти процессы. К сожалению, в нашей стране очень мало грамотных, просвещенных теологов. Также очень низок уровень богословских знаний у населения. У меня ощущение, что я уже живу в исламском государстве".

Согласно основному закону страны, религия в Таджикистане отделена от государства. Исламовед Фаррух Умаров говорит, что ряд чиновников, принимая решения, иногда забывают об этом.

"Исламский фактор или восточный вектор – это хорошо с точки зрения внешней политики, - считает Умаров. - Это может способствовать социально-экономическому развитию государства и привлечению инвестиций. Но все это таит в себе определенную угрозу. Если не будет соблюден баланс между светскими и религиозными ценностями, то в ближайшем будущем к власти придут религиозные партии. В этом заключается главная опасность".

По мнению политолога Равшана Меликова, действия таджикских властей - не что иное, как попытка контролировать религиозную жизнь и бороться с радикально настроенными исламскими силами.

Хрупкое равновесие

"Правительство не может бороться с религией, как это делалось в Советском Союзе. Но власти не могут допустить и абсолютной свободы для религиозных деятелей, - считает Меликов. - Президент Рахмон хочет усилить влияние умеренных исламистов, которые наряду с религиозными ценностями могли бы уважать и светский образ жизни граждан страны".

Тем временем исламисты в последнее время обвиняли власти в ущемлении прав верующих. Решение о закрытие мечетей, запрете на ношение хиджаба в государственных учебных заведениях, принятый закон о религии, а также решение запретить женщинам и детям появляться в мечетях во время публичных молитв вызвали множество споров среди жителей страны.

С другой стороны, с начала этого года в таджикских школах ввели изучение ислама. До сих пор в учебные программы таджикских школ входила история религий. А история ислама была частью общего предмета.

Введение дополнительного урока, полностью посвященного исламу, поможет, по мнению представителей таджикского министерства образования, повысить осведомленность молодых мусульман о своей религии и избавить молодежь от влияния нетрадиционных для Таджикистана течений ислама.

2009 год объявлен в Таджикистане годом чествования Имома Азама – религиозного деятеля, который считается основателем ханифитского направления суннизма.

В эти дни в таджикской столице проходит международный симпозиум, посвященный Имоми Азаму. Впервые официальное мероприятие началось с чтения молитвы. Президент Рахмон наряду с гостями и участниками симпозиума также прочел молитву, что многие посчитали символичным.