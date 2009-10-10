Восстановление дипотношений Турции и Армении откладывается

Image caption Не все армяне приветствуют возобновление отношений с Турцией

Представители Анкары и Еревана не сумели подписать в Цюрихе протокол о возобновлении дипломатических отношений. В самый последний момент церемония была отложена.

Планировалось, что подписи под документом поставят министры иностранных дел обеих стран.

На церемонии подписания должна была присутствовать госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Ранее поступали сообщения, что к ней, возможно, присоединятся министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Бернар Кушнер, а также верховный комиссар ЕС по внешней политике Хавьер Солана.

Однако по пути к месту подписания соглашения госсекретарь США неожиданно развернулась и проследовала обратно в гостиницу.

Перед началом церемонии представители США провели переговоры с делегацией Армении, стремясь сгладить возникшие в последнюю минуту разногласия сторон.

Как передает корреспондент Би-би-си, армянская делегация, судя по всему, выдвинула возражения против заявления, которое планировали зачитать в ходе подписания представители Турции.

Если соглашение все-таки будет подписано, то затем его предстоит одобрить парламентам Турции и Армении.

Спорные вопросы

В обоих государствах сильны националистические настроения: оппозиция и в Анкаре, и в Ереване выступает против заключения мирного соглашения.

Накануне тысячи жителей Армении приняли участие в демонстрации протеста против нормализации отношений с Турцией. Они настаивают на том, чтобы Анкара признала убийства армян актом геноцида.

По данным Еревана, жертвами событий 1915 года стали около 1,5 миллиона человек. Анкара, однако, называет это число завышенным и настаивает на том, что геноцида не было.

Еще одним спорным пунктом в отношениях соседних стран является вопрос Нагорного Карабаха, который в Анкаре, как и в Баку, считают азербайджанской территорией, оккупированной армянскими силами.

В 1993 году в разгар карабахского конфликта Турция закрыла границу с Арменией в знак солидарности с Азербайджаном.

В апреле Анкара и Ереван подписали "дорожную карту" о нормализации отношений между Турцией и Арменией, что было воспринято в мире как реальная возможность открытия границы.

Однако позже премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность открытия турецко-армянской границы, пока армянские войска не будут выведены с территории Азербайджана.