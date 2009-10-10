Турция и Армения восстановили дипотношения

Image caption До последнего момента было неясно, состоится ли церемония подписания

Турция и Армения в ходе встречи делегаций в Цюрихе возобновили дипломатические отношения.

Главы министерств иностранных дел Турции и Армении поставили свои подписи под двумя документами:"Протоколом об установлении дипотношений" и "Протоколом о развитии двусторонних отношений".

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Турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу и его армянский коллега Эдвард Налбандян подписали протоколы с задержкой на три часа из-за разногласий между армянской и турецкой делегациями.

Как сообщали средства массовой информации, делегацию Армении не устроило упоминание Нагорного Карабаха в тексте протокола о возобновлении политических связей.

После того как документы были подписаны, ни одна из сторон не выступила с официальным заявлением.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Ким Гаттас из Цюриха, очевидно, что компромисса удалось достичь лишь при посредничестве США. До этого администрация Обамы решительно настаивала на том, чтобы подобные соглашения были подписаны как можно скорее.

Госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая должна была присутствовать на церемонии, уже направлялась к месту подписания соглашений, однако неожиданно развернулась и проследовала обратно в гостиницу.

Затем было объявлено, что текст протокола был исправлен с согласия турецкой стороны и передан Хиллари Клинтон, после чего делегации и гости вновь собрались для подписания.

Как передают из Цюриха, церемония подписания прошла в присутствии госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Бернара Кушнера, а также верховного комиссара ЕС по внешней политике Хавьера Соланы.

Документ впоследствии должен быть одобрен парламентами Турции и Армении.

Протесты в Армении

Подписание соглашения было встречено протестами в Армении: накануне тысячи жителей этой страны приняли участие в демонстрациях, выражая свое несогласие с политикой официального Еревана. Они настаивают на том, что документ не в полной мере решает вопрос признания Турцией массовых убийств в 1915 году геноцидом армян.

По данным Еревана, жертвами событий тогда стали около 1,5 миллиона человек. Анкара, однако, называет это число завышенным и настаивает на том, что геноцида не было.

Соглашение, подписанное в Цюрихе, призывает к изучению этой проблемы силами совместной комиссии, в которую войдут независимые историки.

"Подписание этого документа или его ратификация будет препятствием для международного признания факта армянского геноцида", - заявил Би-би-си Ваан Ованесян, лидер парламентской фракции националистической партии "Дашнакцутюн".

На протяжении многих лет Армения вела кампанию за то, чтобы убийства, случившиеся в Османской империи, были признаны геноцидом во всем мире. К настоящему моменту соответствующие юридические документы приняты в более 20 странах.

Проблема Нагорного Карабаха

Еще одним спорным пунктом в отношениях соседних стран является вопрос Нагорного Карабаха, который в Анкаре, как и в Баку, считают азербайджанской территорией, оккупированной армянскими силами.

В 1993 году в разгар карабахского конфликта Турция закрыла границу с Арменией в знак солидарности с Азербайджаном.

В апреле Анкара и Ереван подписали "дорожную карту" о нормализации отношений между Турцией и Арменией, что было воспринято в мире как реальная возможность открытия границы.

Один из протестующих сказал в интервью Би-би-си, что он не выступает против открытия границ, но не согласен с тем, чтобы расследованием массовых убийств занималась некая комиссия. Так как, по его мнению, "это позволит Турции и дальше откладывать признание факта геноцида".