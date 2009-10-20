Найдено старейшее живописное изображение часов

Image caption Куратор музея Роб Скитмор не уступает элегантностью герцогу Медичи

Искусствоведы полагают, что обнаружили одну из первых в мире картин, на которой были изображены часы.

Сейчас лондонский Музей науки проводит исследование полотна 450-летней давности.

Судя по всему, это портрет флорентийского герцога Козимо I де Медичи с золотым хронометром в руках.

Кураторы отправили находку экспертам галереи Уффици во Флоренции и теперь ожидают результатов экспертизы.

Покровитель ученых

Первые часы появились в Германии в начале XVI века.

По мнению часовых дел мастеров, картина, написанная мастером времен Ренессанса Масо да Сан Фриано примерно в 1560 году, может быть старейшим живописным полотном, на котором изображены механические часы.

Полотно, в свое время пожертвованное частным дарителем, в течение 33 лет хранилось в запасниках музея.

Специалисты заинтересовались картиной после того, как на оборотной стороне холста была обнаружена печать с изображением герба рода Медичи.

Как заявил куратор Музея науки Роб Скитмор, хронометр в руках герцога, судя по всему, был сделан в южной Германии.

"Козимо был известным покровителем ученых и механиков, и очень вероятно, что он мог владеть подобными часами – теми самыми, которые он с гордостью демонстрирует на картине", - добавил Скитмор.