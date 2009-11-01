В Италии арестованы несколько главарей Каморры

Image caption Брат Паскуале Руссо - Сальваторе - был арестован в субботу

Полиция Италии сообщила об аресте одного из самых опасных боссов мафии.

Паскуале Руссо был задержан вместе с его младшим братом, Кармине.

Днем раньше был арестован еще один брат, Сальваторе Руссо. Все трое числились в списке особо опасных преступников. Они были схвачены неподалеку от Неаполя.

Паскуале Руссо, признанный виновным в нескольких убийствах, находился в розыске с 1993 года.

Рейд на ферме

В субботу сообщалось о том, что итальянская полиция арестовала Сальваторе Руссо, который возглавлял один из кланов неаполитанской мафии или Каморры

Это тяжелый удар для Каморры Роберто Марони <br>миинистр внутренних дел

Руссо, которому 51 год, был задержан в ходе рейда на птицеферме вблизи Неаполя.

Он находился в бегах с 1995 года, когда он был приговорен к пожизненному тюремному заключению за убийство и связи с организованной преступностью.

Как сообщили представители полиции, при аресте Руссо был вооружен.

Полагают, что Сальваторе Руссо вместе со своим 62-летним братом Паскуале с 1990 годов полностью реорганизовали деятельность преступного синдиката.

"Это тяжелый удар для Каморры, - заявил министр внутренних дел Италии Роберто Марони после ареста Сальваторе Руссо в субботу. – Мы все ближе подбираемся к самым главным преступникам, которые скрываются от правосудия".

Клан Руссо контролировал криминальный мир почти в 40 городках в районе Неаполя, сообщила полиция.