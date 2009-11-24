Чешские власти сожалеют о стерилизации цыганок

Image caption Елена Горолова (справа) рассказала Би-би-си, что ее стерилизовали, не объяснив, что означает эта операция

Чешское правительство выразило публичные сожаления в связи с незаконной стерилизацией цыганок, практиковавшейся в Чехословакии.

Целью стерилизации было снижение традиционно высокой рождаемости в цыганских семьях.

Эта практика, как считается, была прекращена в 1990 году, после падения чехословацкого коммунистического режима, однако, по утверждениям правозащитников, последние случаи были зарегистрированы в 2003 году.

Министр чешского правительства по правам человека Михаил Косаб заверил, что на этот раз власти предприняли меры по окончательному прекращению этой противозаконной практики.

Чешская Лига прав человека заявила, что сожалений, высказанных властями, недостаточно и потребовала выплатить компенсацию пострадавшим.

Тем временем, комиссар правительства по правам человека Ян Литомиский заявил, что правительство собирается ограничиться выраженными сожалениями, но извиняться перед женщинами не намерено, так как не собирается брать на себя ответственность за инициативу, которую оно никоим образом не инициировало.

По его словам, ответственность лежит на конкретных врачах, проводивших стерилизацию.

"Проблема существует"

В Чехии не велся учет стерилизованных женщин, но известно, что только в Остраве около 80 цыганок заявили, что их принудительно стерилизовали.

Подобные жалобы привели к официальному расследованию, в результате которого чешский омбудсмен Отакар Мотежл в 2005 году опубликовал отчет, в котором признавалось существование этой проблемы в социалистической Чехословакии.

Он рекомендовал властям выплатить компенсации женщинам, стерилизованным в период с 1973 по 1991 год.

По признанию омбудсмена, власти ЧССР вели политику ассимиляции цыганского населения, включавшую меры по контролю над рождаемостью в цыганских семьях.

Многим цыганкам предлагались деньги, хотя официально существование такой практики не признавалась. Некоторые подписывали согласие на операцию, вообще не понимая, что означает слово "стерилизация".

В те годы правозащитники выступали против стерилизации цыганок, считая ее насильственным методом контроля над рождаемостью.

Власти же утверждали, что операции проводились исключительно по медицинским показаниям.