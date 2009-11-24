Число смертей от ВИЧ-инфекции в мире снизилось на 10%

  • 24 ноября 2009
Ребенок, больной СПИДом
Image caption Современные препараты снизили риск передачи ВИЧ от матери ребенку

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря большей доступности необходимых препаратов число людей, умирающих от ВИЧ, сократилось на 10%.

По данным ВОЗ, носителями вируса иммунодефицита человека в мире являются 33,4 млн. человек.

В 2007 году этот показатель был равен 33 млн. человек.

Представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ заявляют, что с 1996 года, когда стало возможным проведение эффективного лечения, были спасены около 2,9 млн. человеческих жизней.

В ВОЗ утверждают, что позитивная динамика в статистике, связанной с ВИЧ, объясняется не только большей доступностью медикаментов. Медики также говорят о разработке и успешном внедрении программ по профилактике ВИЧ.

По словам директора ВОЗ Маргарет Чен, инвестиции в лечение ВИЧ/CПИДа дали ощутимый результат, который сейчас необходимо поддержать и закрепить.

Удвоить усилия

"Мы не можем теперь все это потерять. Сейчас надо удвоить наши усилия и спасти гораздо больше жизней", - убеждена Чен.

Согласно докладу ВОЗ, число новых случаев заражения ВИЧ за последние 8 лет снизилось на 17%.

В странах Африки к югу от Сахары, считавшихся самыми проблемными в плане распространения ВИЧ, число зараженных вирусом упало на 15% с 2001 года.

За тот же промежуток времени количество случаев заражения в восточной Азии упало на 25% и на 10% в южной и юго-восточной Азии.

В Восточной Европе после всплеска распространения вируса среди наркоманов скорость распространения ВИЧ также снизилась.

Среди других факторов, которые привели к улучшению ситуации, – применение антиретровиральных препаратов, снижающих риск передачи вируса от матери ребенку.

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