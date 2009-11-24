Число смертей от ВИЧ-инфекции в мире снизилось на 10%

Image caption Современные препараты снизили риск передачи ВИЧ от матери ребенку

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), благодаря большей доступности необходимых препаратов число людей, умирающих от ВИЧ, сократилось на 10%.

По данным ВОЗ, носителями вируса иммунодефицита человека в мире являются 33,4 млн. человек.

В 2007 году этот показатель был равен 33 млн. человек.

Представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и ВОЗ заявляют, что с 1996 года, когда стало возможным проведение эффективного лечения, были спасены около 2,9 млн. человеческих жизней.

В ВОЗ утверждают, что позитивная динамика в статистике, связанной с ВИЧ, объясняется не только большей доступностью медикаментов. Медики также говорят о разработке и успешном внедрении программ по профилактике ВИЧ.

По словам директора ВОЗ Маргарет Чен, инвестиции в лечение ВИЧ/CПИДа дали ощутимый результат, который сейчас необходимо поддержать и закрепить.

Удвоить усилия

"Мы не можем теперь все это потерять. Сейчас надо удвоить наши усилия и спасти гораздо больше жизней", - убеждена Чен.

Согласно докладу ВОЗ, число новых случаев заражения ВИЧ за последние 8 лет снизилось на 17%.

В странах Африки к югу от Сахары, считавшихся самыми проблемными в плане распространения ВИЧ, число зараженных вирусом упало на 15% с 2001 года.

За тот же промежуток времени количество случаев заражения в восточной Азии упало на 25% и на 10% в южной и юго-восточной Азии.

В Восточной Европе после всплеска распространения вируса среди наркоманов скорость распространения ВИЧ также снизилась.

Среди других факторов, которые привели к улучшению ситуации, – применение антиретровиральных препаратов, снижающих риск передачи вируса от матери ребенку.