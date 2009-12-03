В Индии вспоминают жертв техногенной катастрофы

Image caption Многие бхопальцы до сих пор страдают из-за проблем со здоровьем

Жители индийского города Бхопал провели акции памяти в честь 25-летней годовщины страшной техногенной катастрофы: утечка газа на одном из комбинатов города привела к гибели тысяч человек, многие остались инвалидами.

Сотни людей прошли по центру города, громко критикуя власти страны и американскую компанию Union Carbide, которая в то время владела комбинатом.

3 декабря 1984 года в атмосферу просочилось 40 тонн токсичного газа – метила изоцианата.

Участники акции протеста в Бхопале заявляют, что истинная цифра погибших 25 лет назад составляет 15 тысяч человек. По словам экспертов, люди умирали мучительно, в течение нескольких дней, и воздействие газа продолжается и по сей день, хотя и в гораздо меньших объемах.

Место, где располагался комбинат, сейчас заброшено. В 1998 году власти штата Мадхья-Прадеш взяли его под свой контроль и прекратили его работу. Однако до сих пор никто не был привлечен к ответственности за произошедшее.

Экологи утверждают, что следы токсичных веществ до сих пор присутствуют не только на самом заброшенном заводе, но и в его окрестностях. Они призвали правительство предпринять все возможные меры по очистки загрязненной территории.

В свою очередь представители различных правозащитных организаций Индии требуют от властей увеличения расходов на лечение пострадавших.

"Надо наказать виновных и уничтожить яды, которые до сих пор отравляют нашу землю и воду", - сказал один из участников демонстрации, который вот уже 25 лет испытывает значительные проблемы со здоровьем.

"Масштабы этой трагедии, приведшая к ней халатность и последующее пренебрежение к пострадавшим – лежат камнем на нашей общей совести". – заявил накануне премьер-министр Индии Манмохан Сингх.