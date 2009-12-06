Епископом впервые стала лесбиянка

Image caption Результат голосования может иметь далеко идущие последствия для англиканской церкви

Преподобная Мэри Глэсспул, открыто практикующая лесбийскую любовь, избрана в субботу младшим епископом Лос-Анджелесской епархии епископальной церкви.

Это первый подобный случай в истории.

Епископальная церковь - американская ветвь англиканской церкви, сменившая название в ходе войны за независимость США.

На собрании клириков и прихожан Лос-Анджелесской епархии, охватывающей шесть округов южной Калифорнии и насчитывающей около 70 тысяч верующих, были заполнены две вакансии младших епископов. Вторую должность также заняла женщина, преподобная Диана Брюс, однако она, в отличие от Глэсспул, придерживается традиционной сексуальной ориентации.

Глэсспул сможет вступить в должность после утверждения ее кандидатуры большинством американских епископов, но глава церкви, епископ-председатель Кэтрин Скори, уже заявила, что готова посвятить в сан любого епископа, избранного в соответствии с правилами.

В июле этого года генеральная конференция епископальной церкви отменила мораторий на возведение лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в епископский сан, введенный в 2004 году по просьбе англикан из других стран после того, как избрание епископом Нью-Хемпшира гомосексуалиста Джина Робинсона поставило церковь на грань раскола.

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55-летнаяя Глэсспул была рукоположена в священники епископальной церкви в 1981 году и последние восемь лет служила каноником в Балтиморе, штат Мэриленд. Она и ее подруга Бекки Сандерс живут вместе с 1988 года.

"Разве Всевышний ненавидит меня? Я верю, что Он любит меня так же, как всех детей своих", - написала она в эссе, опубликованном недавно на сайте Лос-Анджелесской епархии епископальной церкви.

Глэсспул призналась, что в прошлом пережила "жестокую внутреннюю борьбу" между своим духовным призванием и сексуальной ориентацией.

Христиане-традиционалисты считают гомосексуализм противным Богу и ссылаются при этом на Библию. Церковные либералы полагают, что Священное Писание "не передано нам с небес по факсу", и отдельные его положения можно переосмысливать в соответствии с духом времени.

После возведения в сан Джина Робинсона часть духовенства и прихожан епископальной церкви основало самостоятельную Англиканскую церковь Северной Америки.

В адрес главы англикан всего мира, архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса, известного либеральными взглядами, регулярно звучат призывы признать ее и порвать отношения с епископальной церковью.

Всего в мире насчитыватся 77 миллионов англикан. Большинство из них проживает в Африке и придерживается консервативных взглядов.

Из-за несогласия с рукоположением женщин и толерантным отношением к гомосексуализму часть британских англикан перешла в лоно католической церкви.

Обозреватель Би-би-си по делам религий Роберт Пиготт не сомневается, что последние события сделают раскол еще глубже.