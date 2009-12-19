При сносе военного памятника в Грузии погибли двое

Image caption При подрыве фрагмента мемориала была нарушена техника безопасности

Женщина и ее восьмилетняя дочь погибли в грузинском городе Кутаиси при демонтаже советского мемориала Воинской Славы, на месте которого власти намеревались построить новое здание парламента.

Сообщается, что причиной трагедии стали куски бетона, которые при подрыве фрагмента 46-метрового мемориала упали в соседнем дворе из-за нарушения техники безопасности. Помимо двоих погибших есть пострадавшие.

В связи с инцидентом президент Грузии Михаил Саакашвили отстранил от должности губернатора региона Имерети, где находится Кутаиси.

Российский МИД осудил взрыв памятника, назвав его "актом государственного вандализма".

По мнению Москвы и части грузинской оппозиции, произошедшее является неуважением к 700 тысячам граждан Грузии, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны.

Аналогичную реакцию России в 2007 году вызвал перенос памятника советским воинам из центра столицы Эстонии Таллина на военное кладбище, отмечают корреспонденты Би-би-си.

По словам представителя МВД Грузии Зуры Гвенетадзе, которого цитирует агентство Франс пресс, оснований подозревать в случившемся злой умысел нет.

"Нет признаков какой-либо криминальной или террористической деятельности", - сказал он.

Кутаиси является вторым по величине городом Грузии. Туда власти планируют со временем перенести парламентские сессии.