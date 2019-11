Война в Афганистане: воспоминания альпиниста

За несколько дней до начала афганской войны в горах Гиндукуша разбился военный самолет ИЛ-76 с 67 советскими десантниками на борту.

До Кабула ему оставалось каких-то 60 км.

Но кроме военных и командного состава на борту также находились особо секретные документы в черном кожаном портфеле.

На место падения самолета была направлена группа казахстанских альпинистов, руководил которыми Ерванд Ильинский. Они до последнего момента не знали, что главная их задача - найти этот портфель.

Ильинский, главный тренер сборной Казахстана по альпинизму и заслуженный тренер СССР, рассказал bbcrussian.com о своем участии в поисково-спасательной операции на месте крушения в первые дни афганской войны.

Ваше мнение

"Однажды, в конце декабря 1979 года, в моей квартире в Алма-Ате раздался телефонный звонок.

Звонили из Москвы. Разговор был короткий – сообщили, что надо срочно вылетать в Душанбе, на какие-то спасательные работы на высоте до шести тысяч метров, четвертая категория сложности. Мне сказали собрать группу и брать туда холостых.

Утром мы приехали на военный аэродром в Николаевке, где нас встретил молодой генерал.

Media playback is unsupported on your device