Стрельба в финском супермаркете унесла шесть жизней

Image caption Торговый центр Sello - один из крупнейших в стране

В финском городе Эспоо на юге страны местный житель открыл беспорядочную стрельбу по посетителям торгового центра Sello.

От полученных ранений в магазине скончались трое мужчин и одна женщина.

Чуть позже были найдены еще два тела. По предварительным данным финских СМИ, нападавший, 43-летний Ибрагим Шкуполли, расстрелял свою бывшую жену в ее квартире, а через некоторое время застрелился сам.

Его тело обнаружили неподалеку от Хельсинки.

Как сообщает финская радиостанция YLE, одному из мужчин преступник дважды выстрелил в голову, женщина получила ранения в живот.

Этот случай – третий инцидент со стрельбой в Финляндии за последние несколько лет.

Инцидент произошел около десяти часов утра по местному времени.

Паника в торговом центре

В момент стрельбы в торговом центре находились несколько сотен посетителей.

По словам одного из очевидцев, стрелявший открыл беспорядочный огонь, и, по крайней мере, один из сотрудников супермаркета упал на пол с ранением.

Image caption 43-летнего стрелка вычислили сразу, но долго не могли найти

"Люди кричали и плакали, продавцы тоже были в панике", - рассказал местной радиостанции еще один свидетель происшествия.

Нападавшего позже видели при входе в соседний магазин.

По данным местных правоохранительных органов, преступник имел при себе пистолет девятого калибра.

Сразу после стрельбы в Эспоо сам нападавший скрылся. Полиция несколько часов вела его поиски в торговом центре и в соседних с ним кварталах.

Глава местной полиции Йиркки Калио сообщил журналистам, что личность 43-летнего преступника ими была установлена, но его местонахождение оставалось неизвестным.

Здание торгового центра было оцеплено, снаружи принимали раненых машины скорой помощи. Поезда следовали через местную железнодорожную станцию без остановок.

1,6 млн единиц оружия

Это не первый инцидент со стрельбой в Финляндии. В сентябре 2008 года 22-летний студент застрелил 10 человек в колледже города Каухайоки.

В ноябре 2007 года в городе Туусула жертвами стрельбы, открытой 18-летним школьником, стали девять человек.

Финляндия входит в пятерку мировых лидеров по количеству оружия у гражданского населения. В стране с населением 5,3 миллиона человек на руках у граждан находится 1,6 миллиона единиц огнестрельного оружия.