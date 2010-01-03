В Мексике задержан подозреваемый наркобарон

Image caption Карлос Белтран Лейва вместе с братьями основал крупный наркокартель

Один из самых разыскиваемых в Мексике торговцев наркотиками Карлос Белтран Лейва задержан полицией, сообщили в субботу официальные источники.

Он был задержан в среду в городе Кулиакан, столице северного штата Синалоа, говорится в сообщении Управления общественной безопасности.

Карлос Белтран Лейва – брат Артуро Белтрана Лейвы, который был убит две недели назад в перестрелке с полицией.

Артуро занимал наивысшую позицию в иерархии мексиканских наркокартелей.

Согласно официальным данным, Карлос Белтран Лейва в момент ареста имел при себе поддельные водительские права.

Он признался в том, что является братом Артуро Белтрана Лейвы.

При нем были также обнаружены два пистолета и боеприпасы.

Источник в мексиканском министерстве безопасности сообщил агентству Рейтер, что задержанного уже переправили в Мехико.

Организация Белтран Лейва образовалась в 2008 году в результате раскола во влиятельном и сильном картеле штата Синалоа, возглавляемом Хоакином Гусманом по прозвищу Коротышка.

Обе организации действуют на территории вдоль тихоокеанского побережья и, по мнению наблюдателей, вовлечены в кровавую вражду за возможность контролировать каналы контрабанды в Соединенные Штаты.

"Ключевая фигура"

Мексиканские власти ранее говорили о Карлосе Белтране Лейве как о ключевой фигуре в картеле, однако пока не ясно, стал ли он руководителем организации после смерти его брата.

Корреспонденты сообщают, что еще один брат – Альфредо Бертран Лейва был арестован в январе 2008 года, а четвертый находится на свободе и разыскивается полицией.

Мексиканские власти предлагали награду в 2,3 млн долларов за информацию, которая привела бы к поимке Артуро Белтрана Лейвы.

Он и еще четверо членов картеля были убиты в ходе полицейского рейда на его квартиру в городе Куэрнавака к югу от Мехико.