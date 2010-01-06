Кокаин попал на прилавок испанского супермаркета

Image caption Полиция произвела обыски во всех супермаркетах фирмы Lidl

Наркоторговцы, похоже, недосмотрели за свом грузом, и крупная партия кокаина, спрятанного в коробки с бананами, по ошибке попала в супермаркет.

Полиция вмешалась в дело после того, как работник овощного отдела мадридского супермаркета Lidl в субботу обнаружил в коробке с бананами аккуратно запечатанную упаковку кокаина.

Полицейские с собаками провели обыски в других супермаркетах этой сети и обнаружили еще 25 таких упаковок общей стоимостью в несколько миллионов евро.

Партии бананов поступили в магазины из Эквадора и Кот-д'Ивуара.

Контрабандисты, судя по всему, просто не смогли вовремя изъять свой груз, и 80 кг кокаина отправились вместе с бананами в магазины.

Не только в Испании

Тем временем голландская полиция арестовала пять человек и конфисковала более тонны кокаина, скрытого в партии виски, пришедшей с Ямайки.

Эта партия стоимостью около 30 млн евро стала самым крупным уловом полиции Голландии.

В Мадрид бананы поступили из порта Сагунто на прошлой неделе. По словам представителя германской компании Lidl, которой принадлежит сеть супермаркетов, около тонны этих фруктов изъято из продажи и уничтожено.

Сейчас испанская полиция ведет расследование и в столице, и в ряде ближайших районов на востоке страны.

За несколько недель до этого в порту Сагунто уже было обнаружено 228 кг кокаина, также спрятанного в коробках с бананами.

В прошлом году испанским полицейским удалось перехватить более 14 тонн кокаина, который пытались провести в страну в чучелах животных, в коробках с детскими пеленками, в консервных банках и даже в иконе.