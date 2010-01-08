Реклама с Обамой в куртке спровоцировала скандал

Image caption Таймс-сквер в Нью-Йорке - одно из лучших мест для размещения рекламы

Портрет президента США Барака Обамы в полный рост неожиданно для Белого дома украсил нью-йоркскую площадь Таймс-сквер.

Это компания по производству одежды Weatherproof решила установить в популярнейшем туристическом месте свой рекламный щит со слоганом "Стильный лидер", причем, как выясняется, без разрешения администрации американского президента.

В Белом доме крайне недовольны таким рекламным ходом и требуют убрать плакат.

Однако руководство компании Weatherproof утверждает, что фотографии президента и так мелькают на каждом шагу, и отказывается снимать билборд.

Между тем туристы и жители города по-разному оценивают этот плакат.

Одни полагают, что Обама – самый фотогеничный президент в истории США, и его снимок на фоне сурового китайского ландшафта – это почти произведение искусства.

Другие считают, что использовать снимок уважаемого семейного человека, да к тому же лидера великой державы в рекламных целях – это пошлость.

История одного снимка

Image caption Позируя на фоне Великой китайской стены, Обама не подозревал, что попадет в рекламу

Когда в ноябре прошлого года во время визита в Китай президент США позировал фотографам на фоне Великой китайской стены, никто и предположить не мог, что эти снимки станут поводом для необычного скандала.

Сама работа президента подразумевает, что во время выступлений, визитов, пресс-конференций его постоянно фотографируют. Эти снимки потом появляются везде, от уважаемых газет до бульварной прессы, и к ним никто особенно не приглядывается.

Однако снимок президента США, задумчиво глядящего вдаль с Китайской стены, чем-то привлек внимание президента Weatherproof Фредди Столмака.

Что-то до боли знакомое уловил Столмак в этой фотографии. Пригляделся повнимательнее и вдруг его осенило - да ведь на Обаме куртка производства Weatherproof!

Столмак вытащил увеличительное стекло и с чувством глубокого удовлетворения обнаружил логотип своей компании.

Ну а дальше его действия были вполне логичны для успешного предпринимателя: Столмак немедленно обратился в копанию Associated press, которой принадлежала фотография, и выкупил права на нее. Остальное было делом техники.

Белый дом недоволен

Это просто отличная куртка, которая отлично сидит на отличном президенте Фредди Столмак, президент компании Weatherproof

Появление рекламного щита на главной пощади Нью-Йорка озадачило и разгневало администрацию президента.

"Белый дом традиционно не одобряет использование имени и образа президента или его подобия в рекламных целях", - заявил представитель администрации Бен ЛаБолт и добавил, что "в соответствующие организации были направлены требования прекратить рекламную кампанию, поскольку она неоправданно подразумевает, что президент или Белый дом дали свое одобрение на ее проведение".

Президент Weatherproof Фредди Столмак охотно признает, что его компания действительно не получала разрешение на такое использование снимка Обамы, но при этом он не считает, что разрешение нужно, поскольку Weatherproof и не утверждает, что Обама официально одобряет ее продукцию.

"Это просто отличная куртка, которая отлично сидит на отличном президенте, более того, мы считаем, что эта реклама будет способствовать улучшению имиджа Обамы", - заявил Столмак и отказался снимать рекламные щиты.

Сила рекламы

Image caption Первая леди США тоже попала в рекламу, и тоже - случайно

По словам Дадли Блоссома, главы отдела маркетинга базирующегося на Манхэттане Lim College, который занимается вопросами моды, новая реклама может оказаться очень действенной и привлечь внимание многих потребителей, поскольку Обама и его жена Мишель считаются если не законодателями, то активными последователями модных тенденций.

При этом Блоссом признает, что фотография Обамы может произвести такое сильное впечатление на прохожих, что они просто не заметят логотипа компании. Тем более что на его памяти президентов США еще ни разу не использовали в такого рода рекламе.

Ну а пока что рекламный почин президента поддержала первая леди США, причем тоже не по своей воле.

Группа активистов под названием "Люди за этическое отношение к животным" запустила свою рекламную кампанию, в которой фигурирует Мишель.

Ее фотография наряду со снимками других американских знаменитостей появилась в фотомонтаже кампании против использования натуральных мехов.