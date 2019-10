Ученые: неандертальцы пользовались косметикой

Image caption Неандертальцы, возможно, были не столь примитивными существами, как считалось

Ученые из Бристольского университета в Англии утверждают, что найдены первые убедительные доказательства того, что неандертальцы - древние ископаемые люди - пользовались косметикой 50 тысяч лет назад.

В ходе раскопок на юге Испании исследователи нашли раковины с остатками краски, которую неандертальцы предположительно наносили на кожу.

Научный отчет археологов, работающих под руководством профессора Джоао Зилхао, был опубликован в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам ученых, их находки доказывают, что неандертальцы были вовсе не настолько примитивными существами, какими их обычно изображают, и имели способности к абстрактному мышлению.

"Больше, чем росписи по телу"

В ходе одной из предыдущих раскопок в Африке археологи нашли остатки краски, которую неандертальцы предположительно использовали для росписей по телу.

Однако нынешнее открытие "является первым убедительным доказательством того, что они пользовались косметикой," заявил профессор Зилхао в интервью Би-би-си.

По его словам, остатки краски в найденных в Испании раковинах доказывают, что неандертальцы применяли особые рецепты для составления сложных смесей.

"Это больше, чем просто росписи по телу", - сказал ученый.

Считается, что в позднем палеолите (35 — 11 тысяч лет назад) неандертальцы сосуществовали с предками современных людей.

Однако профессор Зилхао говорит, что обнаруженными его группой красками ископаемые древние люди пользовались за 10 тысяч лет до первого контакта с предками человека.

Открытие может поменять представление об уровне развития неандертальцев, ведь до последнего времени многие исследователи полагали, что косметикой пользуются лишь современные люди.