Украинский суд назвал виновных в голодоморе

При этом, как передает Интерфакс, суд постановил закрыть уголовное дело в связи со смертью виновных в геноциде. Речь идет об Иосифе Сталине, Вячеславе Молотове, Лазаре Кагановиче, Станиславе Косиоре, Павле Постышеве и других.
В материалах процесса по делу о голодоморе указано число жертв трагедии. Это 3 млн 941 тыс. человек. Такой вывод сделал Институт демографии и социальных исследования им. М.Птухи НАН Украины. Институт проводил научно-демографическую экспертизу.
Решение суда подтверждает выводы следователей Службы безопасности Украины: большевики во главе со Сталиным организовали "геноцид украинской национальной группы", то есть искусственного создали "жизненные условия, рассчитанные на ее частичное физическое уничтожение".
12 января в Апелляционном суде Киева началось предварительное слушание дела о голодоморе-геноциде на Украине. Само дело возбудила в мае 2009 года СБУ.