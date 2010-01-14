Украинский суд назвал виновных в голодоморе

  • 14 января 2010
Число жертв Голодомора составило почти 4 млн человек
Image caption Число жертв Голодомора составило почти 4 млн человек

Апелляционный суд Киева поставил точку в деле о голодоморе, который власть Украины считает геноцидом украинского народа со стороны большевистских лидеров.

В среду лидеры СССР и УССР (давно покойные, многие из которых были фактически репрессированы друг другом) признаны виновными в организации в 1932-1933 годах голодомора.

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При этом, как передает Интерфакс, суд постановил закрыть уголовное дело в связи со смертью виновных в геноциде. Речь идет об Иосифе Сталине, Вячеславе Молотове, Лазаре Кагановиче, Станиславе Косиоре, Павле Постышеве и других.

В материалах процесса по делу о голодоморе указано число жертв трагедии. Это 3 млн 941 тыс. человек. Такой вывод сделал Институт демографии и социальных исследования им. М.Птухи НАН Украины. Институт проводил научно-демографическую экспертизу.

Решение суда подтверждает выводы следователей Службы безопасности Украины: большевики во главе со Сталиным организовали "геноцид украинской национальной группы", то есть искусственного создали "жизненные условия, рассчитанные на ее частичное физическое уничтожение".

12 января в Апелляционном суде Киева началось предварительное слушание дела о голодоморе-геноциде на Украине. Само дело возбудила в мае 2009 года СБУ.

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