Украинский суд назвал виновных в голодоморе

Image caption Число жертв Голодомора составило почти 4 млн человек

Апелляционный суд Киева поставил точку в деле о голодоморе, который власть Украины считает геноцидом украинского народа со стороны большевистских лидеров.

В среду лидеры СССР и УССР (давно покойные, многие из которых были фактически репрессированы друг другом) признаны виновными в организации в 1932-1933 годах голодомора.

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При этом, как передает Интерфакс, суд постановил закрыть уголовное дело в связи со смертью виновных в геноциде. Речь идет об Иосифе Сталине, Вячеславе Молотове, Лазаре Кагановиче, Станиславе Косиоре, Павле Постышеве и других.

Список осужденных <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun; mso-fareast-language:ZH-CN;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин (Джугашвили)

Член ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов (Скрябин)

Секретарь ЦК ВКП(б) Лазарь Каганович

Секретарь ЦК ВКП(б) Павел Постышев

Член ЦК ВКП(б), генеральный секретарь ЦК Компартии большевиков Украины Станислав Косиор

Член ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров УССР Влас Чубарь

Член ЦК ВКП(б), второй секретарь ЦК КП(б)У Мендель Хатаевич

В материалах процесса по делу о голодоморе указано число жертв трагедии. Это 3 млн 941 тыс. человек. Такой вывод сделал Институт демографии и социальных исследования им. М.Птухи НАН Украины. Институт проводил научно-демографическую экспертизу.

Решение суда подтверждает выводы следователей Службы безопасности Украины: большевики во главе со Сталиным организовали "геноцид украинской национальной группы", то есть искусственного создали "жизненные условия, рассчитанные на ее частичное физическое уничтожение".

12 января в Апелляционном суде Киева началось предварительное слушание дела о голодоморе-геноциде на Украине. Само дело возбудила в мае 2009 года СБУ.