Шварценеггер предложил отправлять заключенных в Мексику

Image caption Шварценеггер готов оплатить строительство тюрем в Мексике

Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер предложил необычный способ борьбы с дефицитом бюджета: перевод заключенных из калифорнийских тюрем в мексиканские.

Конечно, не всех, а только тех, кто не имеет документов, то есть преступников-нелегалов.

Шварценеггер заявил об этом во время традиционного брифинга для журналистов.

Тюрьмы Калифорнии являются одними из самых переполненных в США.

Что касается финансирования, то тюрьмы штата считаются самыми бедными в Америке.

В прошлом году, после того как в одной из тюрем вспыхнули бунты, властям было приказано подготовить план по освобождению в течении двух лет почти половины из 150 тысяч арестантов.

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Режим строгой экономии

"Я думаю, мы могли бы значительно улучшить тюремную систему, если бы была возможность перевезти, скажем, 20 тысяч заключенных, являющихся нелегальными мигрантами, в Мексику", - сказал Шварценеггер.

"Мы бы оплатили строительство этих тюрем, а потом бы перевели туда преступников, у которых нет документов. Таким образом мы бы сократили вдвое расходы на строительство и содержание мест заключения", - добавил губернатор.

По его словам, перебазирование тюрем за границу позволило бы сэкономить миллиард долларов, которые могли бы пойти на развитие системы высшего образования США.

Арнольд Шварценеггер также отметил, что привлечение к управлению и содержанию тюрем частного сектора также сэкономило бы немалые средства.

В начале этого месяца губернатор Калифорнии объявил чрезвычайное финансовое положение в штате.

По его словам, необходимо резко сократить расходные статьи бюджета, дефицит которого достиг почти 20 миллиардов долларов.