Грузия: краткая справка

Выгодное местоположение Грузии между Европой и Азией во многом обусловило уникальность и богатство ее культурного наследия.

Традиционно страна славится своим гостеприимством и блюдами национальной кухни. Кроме того, отличный от всех других грузинский алфавит создает самобытную национальную письменность.

На протяжении многих веков аннексия грузинских земель являлась предметом споров между Ираном, Турцией и Россией, в состав которой Грузия вошла в XIX веке.

В 1991 году, получив независимость после развала Советского Союза, Грузия снова стала объектом конфликтных интересов на этот раз России и США. И без того не всегда гладкие отношения с Россией усугубились с началом конфликта в Южной Осетии.

КРАТКИЙ ОЧЕРК

Image caption Флаг Грузии

Предыдущая и весьма непродолжительная независимость Грузии после Октябрьской революции 1917 года закончилась в 1921 году с вторжением в страну Красной Армии, в результате чего годом позже Грузия вошла в состав Советского Союза.

Сегодня Грузия находится главным образом в сфере стратегических интересов США; американские компании вложили огромные средства в строительство нефтепровода, проложенного из Азербайджана в Турцию через Грузию в обход России. Кроме того, представители вооруженных сил США также участвовали в проведении боевой подготовки грузинских войск.

Растущее экономическое и политическое присутствие США в Грузии уже долгое время вызывает беспокойство у Кремля наряду со стремлением Грузии вступить в НАТО и ЕС.

В августе 2008 года напряженные отношения между Грузией и Россией выросли в вооруженный конфликт, поводом к которому послужило противостояние между грузинскими войсками и сепаратистами Южной Осетии.

Постсоветские годы

Сразу после развала СССР в 1991 году грузины активно выступили за восстановление независимости, и подавляющим большинством голосов на пост президента был избран Звиад Гамсахурдиа, известный своими крайне националистическими взглядами.

Однако спустя некоторое время, после кровопролитного вооруженного противостояния, Гамсахурдиа был свергнут силами оппозиции, по инициативе которых в 1992 году новым главой государства стал бывший министр иностранных дел Советского Союза Эдуард Шеварднадзе.

На протяжении 11 лет его правления страна пребывала в бедности, превратившись в государство с рекордной коррупцией и весьма нестабильной экономикой.

В вопросах внешней политики правительства Шеварднадзе решительно прослеживались проамериканские настроения. В ноябре 2003 года президент был свергнут с поста членами оппозиции, которые объявили результаты прошедших в том же году парламентских выборов сфальсифицированными.

Некогда одна из самых благополучных советских республик, с обретением независимости Грузия лишилась доступа к источникам дешевой энергии, который она имела, находясь в составе СССР.

На Москве независимость Грузии никак не отразилось, чего нельзя сказать о Тбилиси, для которого разрыв торговых связей стал причиной резкого спада экономики.

Грузия в значительной степени зависит от России в вопросе энергоснабжения. В январе 2006 года ей, как и ряду других бывших республик СССР, пришлось столкнуться с резким ростом цен на газ, поставляемый российской корпорацией "Газпром". Вскоре Грузия отказалась от услуг "Газпрома" и договорилась о поставках газа из соседнего Азербайджана.

Непризнанные республики

Годы независимости Грузии сопровождались не только политическим, но и межэтническим противостоянием. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии привели к кровопролитию и появлению мольшого количества беженцев.

Отделившиеся провинции объявили суверенитет и после войны августа 2008 года самопровозглашенные республики были признаны Россией.

На их территории расположены значительные контингенты российских войск.

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