Европа осудила использование ее поддельных паспортов

Image caption Интерпол объявил подозреваемых в розыск, не имея представления о том, кто эти люди

Министры иностранных дел стран Евросоюза провели встречу в Брюсселе, в ходе которой решительно осудили использование фальшивых паспортов европейских стран в убийстве в Дубае представителя палестинской группировки ХАМАС Махмуда Мабхуха.

В заявлении министров не содержится никаких прямых утверждений о причастности Израиля к этому убийству.

Ожидается, что обстоятельства использования убийцами личных данных граждан европейских стран будут обсуждаться в Брюсселе в ходе встречи министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Ирландии Дэвидом Милибэндом и Майклом Мартином.

Как утверждает следствие, всего среди подозреваемых было 11 человек с фальшивыми паспортами: шесть с британскими, три с ирландскими, один человек имел французский паспорт и один - германский.

Интерпол объявил в розыск 11 подозреваемых в убийстве Мабхуха. Однако, как пояснил генеральный секретарь этой организации Роналд Ноубл, агентство не располагает информацией о личности разыскиваемых.

В розыске

Убитый Махмуд Мабхух был одним из основателей военного крыла группировки ХАМАС, известного как бригады "Иззедим Кассам". Руководство ХАМАС заявило, что Мабхух занимался в Дубае закупками оружия для группировки.

Он подозревается в похищении и убийстве двух израильских военнослужащих во время первой палестинской интифады в 1989 году.

Основанные Мабхухом бригады "Иззедим Кассам" обвиняются в организации многочисленных акций смертников на территории Израиля.

В ходе расследования убийства Мабхуха глава полиции Дубая Дафи Халфан Тамим заявил, что на 99% уверен в причастности израильских агентов к смерти представителя ХАМАС.

Со своей стороны, власти Израиля считают, что эти заявления ничем не подкреплены. Как заявил израильский министр иностранных дел Авигдор Либерман, за убийством может стоять кто угодно.

Кроме того, некоторые эксперты указывают на косвенные признаки того, что убийство Мабхуха могло быть организовано одонй из палестинских группировок, соперничающих с ХАМАС.