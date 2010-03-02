Беспорядки в Чили: мародерство и поджоги

Image caption На борьбу с беспорядками брошены тысячи чилийских военных

Тысячи чилийских военнослужащих направлены для наведения общественного порядка в пострадавшие от землетрясения регионы страны, из которых поступают сообщения о многочисленных актах мародерства и поджогах.

В частности, в ближайшем к эпицентру замлетрясения городе Консепсьоне произошли столкновения полиции с местными жителями, грабившими и захватывавшими магазины. И, как пишет местная газета Tercera, несмотря на присутствие войск, в городе продолжает царить хаос.

В ночные часы в городе был введен комендантский час, солдаты и полиция арестовали около 160 человек, один из участников беспорядков - мужчина 22 лет - был застрелен военными. Президент Чили Мишель Бачелет заявила, что в район Консепсьона в ближайшее время будут переброшены 7 тысяч военных.

В результате самого мощного в истории страны землетрясения силой в 8,8 балла, по официальным данным, погибли по меньшей мере 723 человека.

В ближайшие часы в Чили прибудет госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая намерена встретиться с действующим президентом Бачелет, покидающей свой пост, и недавно избранным новым главой страны Себастьяном Пиньерой.

Встреча пройдет неподалеку от аэропорта Сантьяго-де-Чили.

Международная помощь

По последним данным: По меньшей мере 723 погибших

В Консепсьоне арестованы около 160 человек за нарушение комендантского часа

22-летний мужчина застрелен военными

7 тыс военнослужащих будут размещены вокруг Консепсьона

ООН пообещала обеспечить срочные поставки гуманитарной помощи в пострадавшие регионы Чили, жители которых испытывают недостаток продовольствия и воды.

Во многих населенных пунктах разрушены дороги, нет электроснабжения и связи.

"У нас нет ни воды, ничего. Никто нам не помог, и нам нужно больше полиции, чтобы обеспечивать порядок. Тут много грабителей", - говорит Ана, 78-летняя жительница пострадавшего города Талка, в 250 км к югу от Сантьяго.

По словам чиновников ООН, президент Бачелет обратилась с просьбой прислать в страну понтонные мосты, полевые госпитали, спутниковые телефоны, электрогенераторы, системы очистки воды и полевые кухни.

Европейская комиссия одобрила выделение экстренной финансовой помощи Чили в размере 4 млн долларов, Австралия намерена выделить на восстановление страны 4,5 млн долларов, Япония – 3 млн долларов и Китай – 1 млн долларов.

Аргентина посылает около 50 профессиональных медиков и системы очистки воды.

Несколько благотворительных организаций, в том числе Международный Красный Крест, Oxfam, Cafod и Save the Children, уже откликнулись на призыв о помощи.

Американская компания Eqecat, оценивающая ущерб от землетрясения, полагает, что на восстановление потребуется от 15 до 30 млрд долларов, что эквивалентно 10-20% ВВП страны.

По информации британского комитета по ликвидации последствий стихийных бедствий, в Чили разрушено около 1,5 млн домов, количество в той или иной мере пострадавших жителей страны приближается к 2 млн человек.