Кража из Освенцима: Швеция выдаст вероятного заказчика

Image caption За воротами Освенцима навсегда остались более миллиона человек

Гражданин Швеции Андерс Хогстрем, подозреваемый в том, что именно он заказал кражу печально знаменитой надписи Arbeit macht frei ("Работа делает свободным") с ворот Освенцима, может быть выдан Польше. Такое решение принял в четверг стокгольмский суд.

34-летний Хогстрем, ранее известный как один из лидеров шведских неонацистов, вероятно, подаст апелляцию, сообщил его адвокат.

Пятиметровая металлическая надпись весом в 40 кг была наполовину отвинчена, наполовину оторвана от ворот бывшего нацистского лагеря смерти, находящегося на территории Польши, 18 декабря прошлого года, в канун 65-летия его освобождения Советской армией.

Хогстрема задержали 11 февраля по общеевропейскому ордеру, выписанному польскими правоохранительными органами.

Image caption Свободу немногочисленным выжившим узникам принесла не "работа", а поражение нацизма

Спустя несколько дней полиция обнаружила распиленный на три фрагмента знак в лесу на севере Польши. Тогда же были арестованы пять граждан Польши, подозреваемых в том, что они являлись непосредственными исполнителями кражи.

Версия о "шведском следе" изначально возникла в связи с тем, что двоих из них задержали в Гдыне, откуда отправляются паромы в Швецию.

В настоящее время надпись заменяет копия, изготовленная во время реставрации оригинала в 2006 году.

Знак с издевательской фразой был изготовлен узниками по приказу начальства и встречал новых заключенных, доставляемых поездами со всей оккупированной Европы.

В 1940-1944 годах нацисты уничтожили в лагере Освенцим (Аушвиц-Биркенау) в 60 км к западу от Кракова около 1,1 миллиона человек, 90% которых составляли евреи.

Лагерь был намеренно оставлен в неизменном виде и превращен в музей, включенный в 1947 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его ежегодно посещают свыше миллиона человек.

Кража надписи вызвала волну возмущения, особенно в Польше и Израиле.