Налеты на Дрезден в 1945 г. унесли жизни 25000 немцев

Image caption Правые всегда утверждали, что военной необходимости бомбить Дрезден не было

По данным нового доклада, в результате налетов союзной авиации на Дрезден 13-15 февраля 1945 года там погибло до 25 тысяч человек. Это существенно меньше, чем предполагалось ранее.

В докладе исторической комиссии Дрездена, в основу которого легли исследования, продолжавшиеся пять лет, ставится точка в давних спорах о числе жертв.

Крайне правые и неонацистские группировки в Германии утверждают, что оно составило до 500 тысяч человек.

Они выдвигают тезис о том, что эти налеты, спровоцировавшие сильный пожар в историческом городе, представляли собой военное преступление, поскольку Германии была близка к поражению.

Однако есть историки, которые выдвигают в противовес довод о том, что Дрезден был важным железнодорожным центром недалеко от линии Восточного фронта.

Суть спора

Дрезденская комиссия использовала документы из городских архивов, администраций кладбищ и других учреждений, а также изучила опубликованные данные и рассказы очевидцев.

Она пришла к выводу о том, что при бомбежках погибло не так много беженцев из восточных районов Германии, как считалось ранее. Комиссия также не подтвердила утверждения о том, что многие тела погибших остались неопознанными.

В заявлении комиссии говорится: "Память о бомбежках Дрездена до сих пор важна для социально-политического понимания процессов исторического развития и формирования коллективного самосознания".