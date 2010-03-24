Индия создает "перцовую гранату"

Image caption Оружием из перца чили можно обездвижить человека

Индийские ученые заявляют, что создали новое несмертельное оружие - начиненную перцем чили гранату шокового действия, - которое может применяться для самых разных целей.

По их словам, чили-оружие можно использовать для пресечения массовых беспорядков, для производства новых средств самообороны для женщин и - главное - для борьбы с терроризмом.

Перцовая граната создана на основе перца сорта "нага йолокия". Эта разновидность в несколько сотен раз острее других видов чили. Она произрастает в штате Ассам на северо-востоке Индии и за свою остроту занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

"Нага йолокия" по шкале Сковилла, используемой для измерения остроты перца, достигает миллиона единиц. Для сравнения: широко известный в мире соус табаско занимает на этой шкале промежуток от 2,5 тысячи до 8 тысяч единиц.

Противник остается в живых

Ученые утверждают, что возможности для применения удивительных свойства этого растения очень велики. Например, его можно добавлять в еду военных, работающих в холодной местности, помогая таким образом их организмам сохранять тепло. Кроме того, перцем "нага йолокия" можно натирать заборы вокруг казарм, чтобы сильный запах отпугивал диких животных.

И все же основные надежды специалисты возлагают на перцовую гранату для борьбы с повстанцами.

По словам одного из сотрудников индийского ведомства, занимающегося исследованиями в области обороны, это оружие обездвиживает человека. У жертвы начинается рвота и страшная резь в глазах. При этом человек остается живым и здоровым.

Сообщается, что первые испытания "перцовой гранаты" прошли успешно. Теперь ученые работают над внешним видом боеприпаса. Когда они решат эту проблему, новое оружие поступит в производство.

Однако эксперты предупреждают, что есть люди, которые могут устоять перед "перцовой гранатой": известно, например, что в прошлом году одна молодая женщина в штате Ассам на глазах сотен зрителей съела за две минуты 51 стручок перца "нага йолокия".