Ватикан отвергает обвинения в укрывательстве педофила

Image caption Покойного Лоуренса Мерфи обвиняют в развращении малолетних

Ватикан в пятницу отверг обвинения в том, что Папа Римский Бенедикт XVI 15 лет назад знал о педофилии американского священника, но не дал делу ход.

Официальный оган Святого Престола Osservatore Romano назвал их "постыдной попыткой любой ценой очернить Папу Бенедикта и его ближайших помощников" и утверждал, что "никакого укрывательства не было".

Днем ранее New York Times напечатала интервью с 61-летним Артуром Будзинским, который утверждал, что стал в детстве жертвой развратных действий со стороны священника Лоуренса Мерфи, преподававшего в католической школе-интернате Сент-Джон для мальчиков с ослабленным слухом в городе Сент-Фрэнсис, штат Висконсин.

"Вся информация о таких делах шла наверх к нему [нынешнему Папе], - заявил Будзинский. - Он отвечал за это".

"Дело Мерфи"

Скончавшегося в 1998 году отца Мерфи подозревают в том, что он с 1950 по 1974 года совершил развратные действия примерно с двумястами слабослышащими детьми - в спальнях воспитанников, во время туристических поездок, и даже на исповеди.

Пятеро бывших воспитанников недавно подали в суд на Висконсинскую епархию за бездействие, посокльку Мерфи лишь перевели без огласки на другую церковную должность в штате Милуоки.

Полицейское расследование в свое время не привело к выдвижению официальных обвинений.

В 1996 году епископ Милуоки сообщил о деле в канцелярию Ватикана, которая занимается, помимо прочего, вопросами поведения и морали духовенства. Канцелярию в то время возглавлял кардинал Иосиф Ратцингер, ставший впоследствии папой Бенедиктом XVI.

Согласно оказавшимся в распоряжении New York Times церковным документам, он сначала санкционировал внутреннее расследование, но затем отменил его, получив личное письмо Лоуренса Мерфи, в котором тот писал, что он стар, болен и просит дать ему дожить век в покое.

Ватикан ограничился указанием Милуокской епархии не допускать Мерфи к церковному служению.

Пресс-секретарь Папы Федерико Ломбарди напомнил, что "дело Мерфи" возникло спустя двадцать с лишним лет после предполагаемых нарушений и за два года до смерти пожилого священника, и что светские власти не смогли доказать его вину.

Волна скандалов

Между тем в последние месяцы католическую церковь преследуют скандалы, связанные с обвинениями священников в педофилии.

На днях 14 итальянцев, учившихся в 1950-1980-х годах в католической школе "Институт Антонио Проволо" в Вероне заявили тележурналистам , что подвергались в детстве недостойному обращению.

По их словам, они впервые обратились в церковным властям в 2008 году, но реакции не последовало.

Получило публичную огласку другое давнее дело, касающейся мюнхенской епархии, которую в то время возглавлял нынешний Бенедикт XVI.

Когда в 1980 году священника Петера Хюллермана заподозрили в сексуальных домогательствах к мальчикам, епископ ограничился его переводом из провинции в Мюнхен, где он мог получать регулярную помощь психиатра.

В 1986 году Хюллермана все-таки осудили за педофилию, но священнического сана его так и не лишили.

На прошлой неделе Бенедикт XVI принес беспрецедентные извинения жертвам сексуального насилия со стороны представителей духовенства в Ирландии.

Image caption Артур Будзинский был глубоко верющим ребенком

По мнению светских критиков католической церкви, обет безбрачия, на сохранении которого настаивает Ватикан, неизбежно порождает сексуальные извращения среди духовенства.

Ватикан и епископат обвиняют в склонности разбираться с нарушителями своими средствами, чаще всего ограничиваясь направлением их в другие приходы, вместо лишения священнического сана и передачи правосудию.

"Если учитель в обычной школе совершает сексуальное преступление против воспитанника, мы не оставляем дело на усмотрение директора, а сообщаем в полицию", - на днях заявил в связи с этим бывший прокурор Англии и Уэльса сэр Кен Макдональд.

Один из ближайших помощников Папы, кардинал Жозе Сарайва Мартинс, высказал мнение, что обвинения раздуты, и мы имеем дело с "заговором против Церкви", не уточнив, от кого он исходит.

Один из высших иерархов англиканской церкви, архиепископ Вестминстерский Винсент Николс, также вступился за Папу.

Кардинал Ратцингер не был равнодушным наблюдателем в "деле Мерфи", а став Папой, много делает для того, чтобы исключить подобное в будущем, написал архиепископ в газете Times.