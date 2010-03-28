Хакер-рекордсмен приговорен в США к 20 годам тюрьмы

Image caption Гонзалес будет отбывать два срока одновременно

В конце минувшей недели хакер-рекордсмен и бывший тайный осведомитель Альберт Гонзалес был приговорен двумя бостонскими судьями к рекордному сроку.

Гонзалес, родившийся 28 лет назад в Майами в семье кубинских эмигрантов, в общей сложности получил 20 лет и один день тюрьмы. В прошлом году он признал себя виновным в обмен на обещание федеральной прокуратуры не требовать для него более 17-25 лет лишения свободы.

"Вы потеряете огромный кусок жизни", - заметил ему бостонский судья Дуглас Вудсток, в пятницу приговоривший хакера-самоучку к 20 годам и одному дню тюрьмы за вторжение в компьютерные закрома сети супермаркетов Hannaford Brothers, круглосуточных лавок 7-Eleven и платежной компании Heartland Payment Systems.

За день до этого бостонская судья Пэтти Сейрис приговорила Гонзалеса к 20 годам тюрьмы за взлом компьютерных систем магазинов TJX, BJ Wholesale Club, Barnes&Noble и Office Max и ресторанов Dave&Buster’s. Заранее было условлено, что осужденный будет отбывать оба срока одновременно.

Квартира, машина, кольцо, пистолет

Учитывая, что он провел уже почти два года в предварительном заключении и что федеральные сроки автоматически сокращаются в США на 15% за минимально хорошее поведение, Гонзалес, похитивший номера как минимум 130 млн кредитных и дебитовых карт, отсидит примерно 15 лет.

Он далеко не всегда действовал в одиночку. По словам прокуроров, у него ушло целых два года на то, чтобы найти человека, который бы расшифровал PIN-коды к 11 млн карт, поихищенных Гонзалесом в 2003-2004 годах у магазинов канцпринадлежностей Office Max.

Однажды, когда Гонзалес шарил по компьютерам магазинов TJX, его чуть не застукали нанятые компанией консультанты. Он едва унес ноги.

Девизом преступной деятельности Гонзалеса, по его собственным словам, было "разбогатеть или умереть". Прокуратура подсчитала, что в общей сложности король американских хакеров заработал примерно 2,8 млн долларов, 1,1 млн из которых он зарыл в бочке во дворе у своих родителей и после ареста согласился отдать властям.

На остальные деньги Гонзалес приобрел колечко работы Tiffany для своей девушки, несколько пар часов Rolex, кооперативную квартиру в Майами, "БМВ" 2006 года и пистолет Glock 27. Все это конфисковано властями, которым хакер также должен заплатить штраф в размере 25 тысяч долларов.

6 тысяч отжиманий

Кроме того, в июне суд решит вопрос о размере компенсации, которую Гоназалес должен будет заплатить части потерпевших. По выкладкам прокуратуры, нанесенный им материальный ущерб составляет по крайней мере 200 млн долларов. Поскольку он явно не в состоянии возместить такую сумму, компенсации требуют далеко не все потерпевшие.

Двое из них категорически возражали против обнародования их имен, которые до сих пор не предавались гласности. В пятницу их адвокаты добрых полчаса уговаривали судью Вудстока не рассекречивать документы с названиями компаний, взлом в которых не привел к утечке закрытой информации об их клиентах. Судья их доводам не внял.

"Я отдаю себе отчет в том, что мне предстоит долгий путь к искуплению", - заявил в пятницу высокий худощавый Гонзалес, который, как выразился психиатр Марк Миллс, беседовавший с ним в феврале по заданию прокуратуры, находится в превосходной форме. Хакер сетовал ему во время осмотра, что в прошлом мог отжаться на руках 6 тысяч раз, а сейчас – от силы 600.

Прокуратура обратилась к Миллсу после того, как психиатр, нанятый защитой, заключил, что Гонзалес не вполне отдавал себе отчет в своих действиях из-за пристрастия к наркотикам и интернету, а также синдрома Аспергера, являющегося легкой формой аутизма. На этом основании его адвокат Мартин Уайнбер требовал существенно сократить Гонзалесу срок.

Портрет аутиста?

Доктор Миллс заключил, что Гонзалес действительно злоупотреблял целым букетом зелий - от табака и алкоголя до марихуаны, кетамина и ЛСД, - однако нашел, что тот мыслит вполне рационально и не выказывает ни малейших симптомов вышеозначенного синдрома. Страдающие этим недугом обычно замкнуты, застенчивы и неспособны к лидерству. Гонзалес же, заметил в своем отчете Миллс, грамотно руководил преступной группой.

По словам психиатра, будущий хакер начал заниматься сексом в 12-летнем возрасте и с тех пор мог овладеть почти любой приглянувшейся ему девушкой. Это не вписывается в клиническую картину синдрома и противоречит диагнозу защиты, заключил Миллс.

Гонзалеса нельзя назвать и нелюдимым. Хакер заявил психиатру прокуратуры, что сожалеет о своем долгом сотрудничестве с правоохранительными органами, поскольку теперь его держат в тюрьме отдельно от основной массы заключенных, среди которых ему могли бы попасться интересные собеседники.

Что же до патологического пристрастия к интернету, то Миллс замечает, что существование «интернетоголизма» пока официально не признано наукой.

Хакер-осведомитель

Сообщения о том, что Гонзалес работал на секретную службу США, появлялись в сети давно, но недавно это подтвердила в судебных документах прокуратура. Об этой деятельности Гонзалеса подробно рассказал в интервью один из его ближайших друзей и сообщников Стивен Уотт. В прошлом году Уотт признался в том, что разработал для Гонзалеса специальную программу, с помощью которой тот похитил данные о миллионах карт у компании TJX.

По словам Уотта, секретная служба платила Гонзалесу 75 тысяч долларов в год, притом из конспиративных соображений наличными, а не чеками, как принято в США. Как правило, вручая своим осведомителям деньги, американские следователи предупреждают их о необходимости платить с этой суммы налоги. Неясно, однако, насколько исправно они следят за исполнением этого требования.

Бывший федеральный прокурор Марк Раш заметил в интервью CNN, что обычно преступники сотрудничают в США с властями бесплатно, в надежде на смягчение наказания. Но тем, кто работает на правоохранительные органы за деньги, иногда платят значительно больше, чем Гонзалесу, особенно если благодаря им садятся в тюрьму главари мафиозных кланов.

С другой стороны, Гонзалес получал значительно больше, чем прежние хакеры-осведомители. Например, похититель чужих личных данных Бретт Джонсон (ник Gollumfun), работавший на секретную службу в Южной Каролине и доносивший на коллег, получал всего 350 долларов в неделю, то есть 18 тысяч в год.

Выдача россиян

Гонзалес сделался тайным осведомителем в 2003 году после своего первого ареста по аналогичному делу и работал на секретную службу до того, как его снова арестовали в мае 2008 года. Сотрудничество с властями не мешало ему вламываться в чужие компьютеры и даже помогало оберегать своих сообщников от разоблачения.

Как явствует из судебных документов, сейчас он тоже активно сотрудничал со следствием и, в частности, выдал двух свои сообщников-россиян, которые фигурируют в деле как Grigg и Annex и пока недоступны для американского правосудия.

На данный момент в США осуждены пять сообщников Гонзалеса. Трое уже приговорены, а двое услышат приговор в апреле.

Харьковский сообщник американца Сергей Ястремский, которого Гонзалес и другие хакеры знали как Максика, в 2006 году был арестован в Турции и приговорен к 30 годам тюрьмы.

Доказывая, что Гонзалесом двигала жажда наживы, а не одержимость компьютером и интернетом, как утверждает его адвокат, прокуратура обнародовала выдержки из распечаток переговоров Гонзалеса с Ястремским, носивших вполне коммерческий характер.

Американец, например, поведал Максику, что поставил себе целью заколотить 15 млн долларов, купить яхту и уйти на покой.