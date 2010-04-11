Кибуцам исполняется 100 лет

Image caption Первые кибуцники сами обрабатывали свою землю

Израильские кибуцы – коллективные хозяйства – отмечают в эти дни 100-летний юбилей. В центре торжеств – столетние ровесники кибуцного движения – их в Израиле пять.

Само движение, которое насчитывает сегодня свыше 270 хозяйств, было основано выходцами из Восточной Европы, преимущественно из Белоруссии и Украины и напоминало советские колхозы.

Сегодня кибуц – самое яркое наследство социализма - очутился на перепутье между преданностью принципам коллективного хозяйства и выживанием в условиях рыночной экономики.

"От каждого по способностям"

Когда-то это называлось идеей еврейского национального возрождения - сионизм с социалистическим лицом. Знакомое в мире слово "кибуц" - аналог советского колхоза, сегодня не только часть истории, но и заметная составляющая экономики современного Израиля.

В первом израильском кибуце Дгания, ставшем центром юбилейных торжеств, с особой гордостью рассказывают об основоположниках всего пролетарско-коммунного движения – 12 молодых переселенцах - двух девушек из десяти парней из Белоруссии и Украины, поселившихся на Восточном берегу Иордана в 1910 году.

Первые кибуцники желали работать и жить по принципам коллективного владения имуществом и средствами производства, не используя наемный труд. "От каждого по способностям, каждому – по потребностям" - под этим лозунгом кибуцы просуществовали почти столетие.

Социалистический рай

Image caption В кибуце вместе не только работали, но и отдыхали

В течение многих лет вся прибыль от производства шла в общую кассу, а каждая семья обеспечивалась бесплатным жильем, электричеством и питанием в местных столовых. Они и по прошествии века чем-то напоминают советский общепит.

С годами кибуц стал неотъемлемой частью израильского фольклора. Забавные истории о веселой жизни дружеской коммуны долетали и далеко за пределы Израиля – в 1980-х годах поездки добровольцев в кибуцы приобрели немалую популярность среди немецкой и скандинавской молодежи.

Волонтером в кибуце Кфар-Гилади в начале 1980-х работал и министр экономической помощи и развития Германии Дирк Нибель. В кибуце начиналась карьера многих израильских политиков.

Президент страны Шимон Перес, прибывший на торжества, углубился в ностальгические воспоминания.

"Во время моей юности, - рассказывает израильский президент, - главная идеологическая цель состояла в том, чтобы стать фермерами, членами кибуца. В Израиле в то время шли очень ожесточенные дискуссии: за кем будущее? За социалистами, коммунистами, Советским Союзом или за демократией и свободным миром?"

Крах идеи

Но уже к концу 1980-х экономическое благополучие и идеологический фундамент начали давать первые трещины - кибуцам стало невмоготу выдерживать конкуренцию с частными компаниями. А около десяти лет назад большинство "колхозников" решили вообще отказаться от призрачной социалистической мечты, взяв курс на приватизацию.

Так, в феврале 2007 года после долгих споров пал символ кибуцного движения – Дгания. Секретарь Дгании Шай Шошани, выступавший главным инициатором этого процесса, и ныне убежден, что альтернативы не было.

"Можно сохранить этот миф и все лучшее, что его окружает и даже его развивать, - говорит Шошани - Но чтобы сам этот миф выжил, необходимо было принять радикальное решение".

За приватизацию проголосовало более 80% членов коммуны, решив превратить кибуц в некое подобие акционерного общества.

"Не то, что раньше"

Image caption На празнования в кибуце Дгания побывал Шимон Перес

После приватизации члены общины самостоятельно оплачивают коммунальные услуги. В прошлое ушли не только бесплатная столовая и пользование общим автопарком, но и миф об успешном примере коллективного быта.

Дгания - не единственный кибуц, решившийся на радикальные меры. Из 273 коллективных хозяйств уже более половины перешла на рыночные отношения или активно проводят приватизацию. Жительница Дгании Рут Бен-Яаков не без досады отмечает, что после приватизации изменился не только привычный быт, но и традиционная, почти семейная атмосфера общения.

"Иногда мы встречаемся по случаю больших праздников, видимся в столовой, да и то не так часто. Это уже совсем не то, что было раньше", - сетует ветеран кибуца.

Новые времена

Большинство кибуцев постепенно отказываются не только от совместных трапез и общинного воспитания детей, но и от своего главного принципа - делать работу своими руками.

Сегодня намного выгоднее привлекать "гастарбайтеров" с Филиппин, из Таиланда и Румынии. В кибуцах поясняют, что привлечение рабочих мигрантов это вынужденный шаг. Чтобы выжить, многие кибуцы расширяют сферу деятельности – например, обрабатывают алмазы или развивают экспериментальные технологии в области ирригации.

Возрождение или упадок?

Image caption Какими будут кибуцы, когда эти дети вырастут, пока не ясно

Между тем, секретарь кибуцного движения Зеев Шор убежден, что переезд в кибуц вновь становится привлекательным для многих израильских семей, ввиду дороговизны жизни в больших городах. Шор ссылается на статистику, согласно которой 1500 человек за прошедший год пополнили ряды коммуны.

"Думаю, мы видим тенденцию к возвращению, - говорит Зеев Шор. - У нас до сих пор существуют легендарные столовые и коровники. Если уже мы вспомнили о коровах, то свыше 40% всего сельскохозяйственного производства в стране идет от кибуцного движения".

Однако многие из активистов кибуцного движения этого оптимизма не разделяют. Товит Шапира, представительница кибуца Эйн-Шемер уверена, что остановить массовый отток кибуцников в большие города уже невозможно.

"Кибуцы стали уже частью антропологии. Вскоре они так зарастут, что станут археологическими объектами, и тогда впору будет открывать музей истории", - иронизирует Шапира.

Хотя жители израильских кибуцев в настоящее время составляют лишь незначительную часть населения, их влияние на становление израильского государства трудно переоценить.

И даже невзирая на то, что сегодня кибуцное движение переживает не лучшие времена - большинство израильтян убеждены – если бы не кибуцы страна выглядела бы сейчас совсем по-другому.