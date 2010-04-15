Голландская медсестра не виновна в убийствах

Image caption Прокуратура Голландии уже принесла извинения Люси де Берк

В Голландии оправдали медсестру, осужденную в 2003 году за убийство семи пациентов и попытку убийства еще троих.

Апелляционный суд в Арнеме постановил, что нет никаких доказательств, что Люси де Берк совершила хоть какое-то преступление.

В 2008 году Верховный суд Нидерландов распорядился пересмотреть дело де Берк, поскольку многие эксперты утверждали, что смерть ее пациентов могла быть вызвана естественными причинами.

Прокуратура Голландии уже принесла свои извинения Люси де Берк.

Вероятность совпадения

Медсестра де Берк была арестована в 2001 году после преждевременной кончины младенца в больнице в Гааге. Изначально следствие рассматривало возможность предумышленного отравления.

Затем следователи объявили, что в течение предыдущих четырех лет еще 13 пациентов, за которыми ухаживала Люси де Берк, скончались при не совсем понятных обстоятельствах.

Все умершие пациенты были либо младенцами, либо очень пожилыми людьми.

Суд, изначально приговоривший медсестру де Берк к пожизненному заключению, уделил особое внимание показаниям специалиста по статистике, который утверждал, что вероятность того, что все эти пациенты скончались в результате естественных причин именно в то время, когда медсестра находилась работе, невероятно мала.

По его словам, такое совпадение могло возникнуть лишь в одном из 342 миллионов случаев.

Серьезные сомнения в подобной интерпретации статистики и привели к теперешнему оправданию Люси де Берк.