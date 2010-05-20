В Париже из музея вынесли Пикассо и Матисса

Image caption Среди украденных полотен - картина Пикассо "Голубь с зеленым горошком" (фото Bridgeman Art Library)

Пять картин Пикассо, Матисса и других великих мастеров были украдены из государственного музея современного искусства в Париже.

Согласно предварительным данным, украденные шедевры могут стоить до 500 млн евро.

Кража произошла в ночь на среду. Пропажу обнаружили смотрители музея утром в четверг. В музее было разбито окно и взломан замок.

Камера наблюдения зафиксировала, как какой-то человек забирался в музей ночью через окно.

На настоящий момент непонятно, почему не сработала сигнализация.

Музей современного искусства располагается недалеко от Эйфелевой башни, на правом берегу Сены. В настоящее время здание оцеплено полицией.

Французские СМИ сообщают, что украдены работы "Голубь с зеленым горошком" Пикассо (Le pigeon aux petits pois), "Пастораль" Матисса (Le pastorale), "Олива близ Эстака" Брака (L'olivier pres de l'Estaque), "Женщина с веером" Модильяни (La femme a l'eventail) и "Натюрморт с подсвечниками" Леже (Nature morte aux chandeliers).