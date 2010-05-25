США: приемным родителям мальчика из России грозит казнь

Image caption Приемные родители Вани Скоробогатова не признают себя виноватыми в его смерти. Кадр телеканала "Россия 24"

Прокуратура округа Йорк в американском штате Пенсильвания будет добиваться смертной казни для Майкла и Наннет Крейвер, приемных родителей мальчика из России, скончавшегося от множественных травм в августе прошлого года.

Заместитель прокурора Дженнифер Расселл в ходе слушаний в понедельник сообщила, что обвинение будет требовать высшей меры наказания с учетом возраста мальчика и того, что он фактически подвергался пыткам.

Семилетний Ваня Скоробогатов (по американским документам Натаниэль Крейвер) умер в одной из больниц Пенсильвании, куда его привезли в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой 25 августа 2009 года.

В ходе судебных слушаний в апреле врач, проводивший вскрытие, сообщил, что на теле ребенка были обнаружены множественные травмы разной степени заживления, что свидетельствует о продолжительных побоях.

На голове мальчика нашли более 20 повреждений. Вскрытие также показало, что ребенок был истощен.

В апреля суд признал доказательства, собранные прокуратурой, достаточными для признания приемных родителей Вани виновными в убийстве.

45-летний Майкл Крейвер и его 54-летняя супруга Наннет полностью отрицают свою вину, утверждая, что мальчик нанес себе травмы сам.

Новая защита

Обвиняемые в убийстве Вани Скоробогатова были отправлены в тюрьму в марте этого года без возможности освобождения под залог.

Сестра-близнец Вани, Даша (в США получившая имя Элизабет), также удочеренная четой Крейвер и привезенная из Челябинская в 2003 году, по данным властей Пенсильвании, находится в безопасности.

После слушаний в понедельник, на которых обвинение потребовало смертной казни, судья Джон Кеннеди вынужден был перенести заседание суда на 14 июня.

За это время чета Крейвер должна найти адвокатов с квалификацией, позволяющей вести дела, в которых возможно присуждение высшей меры наказания.

По мнению наблюдателей, возможность вынесения смертного приговора может склонить Крейверов признать свою вину. В таком случае суд сочтет их сотрудничающими со следствием и сохранит им жизнь.

Не первый случай

Усыновление детей из России - распространенная практика среди американцев, желающих взять в семью ребенка. Россия стоит на третьем месте по количеству детей, усыновленных гражданами США, после Китая и Эфиопии.

Image caption Приемные родители Артема Савельева утверждают, что ребенок оказался неуравновешенным

С 2006 года в США уехали более 14 тысяч маленьких россиян из детских домов.

Несмотря на то, что подавляющее большинство случаев усыновления оказываются успешными, зафиксированы несколько десятков фактов жестокого обращения и даже гибели привезенных из России детей.

По данным российских официальных лиц, Ваня Скоробогатов стал одним из 17 детей из России, погибших в США по вине приемных родителей с 1991 года. С 2006 года зафиксировано три таких случая.

В апреле этого года внимание российских чиновников привлекло возвращение усыновленного жительницей Теннесси восьмилетнего Артема Савельева.

Приемная мать Торри Хансен посадила мальчика в самолет в Москву с запиской о том, что отказывается от него.

После случая с Артемом российское Министерство иностранных дел заявило, что замораживает все усыновления гражданами США до тех пор пока между странами не будет подписано особое двустороннее соглашение по этому вопросу.

Более строгие правила

Россия давно добивалась заключения официального соглашения об усыновлении с США, однако тема не вызывала ответного интереса у Вашингтона.

После заявлений о моратории на усыновления с российской стороны в Москву для согласования деталей будущего документа прибыла американская делегация.

В середине мая уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов заявил, что принципиальная договоренность достигнута, и теперь стороны готовы приступить к согласованию юридических тонкостей.

Image caption По словам Павла Астахова, на подписание договоренностей уйдет два месяца

Россия настаивает на создании совместного надзорного органа на высшем уровне, который будет контролировать процесс усыновления.

Также, согласно новым договоренностям, усыновлением детей из России будут заниматься только аккредитованные агентства, в обязанность которых будет входить предоставление отчетов о приемном ребенке в течение первого года после его переезда в США.

Российская сторона также требует, чтобы к будущим приемным родителям применялись более жесткие критерии отбора.

Все эти дополнительные требования сделают процедуру усыновления длиннее и дороже для граждан США.

По мнению Павла Астахова, на подготовку к окончательному подписанию двустороннего соглашения об усыновлении уйдет два месяца.