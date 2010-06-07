Виновные в утечке газа в Бхопале осуждены 25 лет спустя

Image caption Правозащитники говорят, что после аварии в Бхопале вырос уровень врожденных заболеваний

Суд индийского города Бхопал вынес вердикт по делу о крупнейшей промышленной утечке газа, в результате которой в 1984 году погибло по меньшей мере 15 тысяч человек.

Восемь подсудимых были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорены к тюремному заключению сроком в два года.

Утечка метилизоцианата с завода, принадлежащего американской компании Union Carbide, считается крупнейшей аварией в истории химической промышленности.

3 декабря 1984 года из хранилищ завода по производству пестицидов в атмосферу просочилось 40 тонн ядовитого газа и накрыли несколько районов города.

Карта аварии

По словам правозащитников, 15 тысяч человек погибли в результате отравления в течение нескольких дней, а последствия загрязнения продолжают ощущаться по сей день.

Место, на котором был расположен завод, сейчас заброшено. Контроль над ним в 1998 году перешел к правительству штата Мадхья-Прадеш. По словам экологов, там по-прежнему можно найти следы ядовитого газа.

Четверть века в судах

Восемь подсудимых - бывшие руководители компании Union Carbide, в том числе крупный индийский бизнесмен Кешуб Махиндра, возглавлявший индийское подразделение американской компании во время аварии.

Слушания по этому уголовному делу тянулись с 1987 года, за это время сменилось 12 судей.

Изначально Центральное бюро расследований Индии предъявила 12 подозреваемым обвинение в преступной халатности, повлекшей за собой массовую гибель людей. По этой статье им грозило тюремное заключение сроком до 10 лет.

Главным обвиняемым по делу в 1984 году проходил возглавлявший тогда фирму Union Carbide Уоррен Андерсон, однако после ареста он был отпущен под залог и бежал из Индии.

Однако в 1996 году Верховный суд Индии переквалифицировал обвинение, оставив формулировку "причинение смерти по неосторожности", максимальное наказание по этой статье составляет два года тюрьмы.

Последствия катастрофы

Правозащитники утверждают, что после аварии в Бхопале существенно вырос уровень врожденных заболеваний, а также пороков развития, случаев заболевания раком, диабетом и другими хроническими болезнями.

Они наблюдаются не только у переживших утечку, но и у тех, кто родился уже спустя много лет после аварии.

20 лет назад Union Carbide выплатила индийскому правительству компенсацию в размере 470 млн долларов.

По словам руководства компании Dow Chemicals, выкупившей Union Carbide в 1999 году, эта компенсация покрыла все существующие иски к компании, а также те, что возможны в будущем.

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