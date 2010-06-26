В Гори снесли памятник Сталину

Image caption Памятник Сталину сняли с постамента посреди ночи

Памятник советскому диктатору, с 1952 года стоявший на центральной площади Гори, родного города Иосифа Джугашвили, снесен по решению грузинских властей.

Шестиметровая бронзовая статуя была демонтирована ночью. Монумент, который местному населению прежде не раз удавалось отстоять, убрали за три часа.

Решение заранее не оглашалось и стало полной неожиданностью для большинства жителей Гори.

"Они просто, втихаря, выкрали этот памятник! - говорит Дина Цулукидзе, вытирая накатившиеся слезы. - Они знали, что жители Гори не дадут им это сделать, если они попытаются снести памятник у всех на виду. У меня аж мурашки по коже, когда я вспоминаю кадры, где памятник перевернутый, и они так цинично похлопывают его".

По сообщениям СМИ, на время демонтажа полицейские оцепили центральную площадь. На кадрах, распространенных национальными телевидением, снос памятника сопровождалось аплодисментами.

Однако, как утверждает местная телекомпания "Триалети", многие жители выражали недовольство. По словам ее представителей, полицейские в штатском, увидев, что журналисты снимают демонтаж, оскорбили действием оператора и продюсера и отняли у них камеру. Когда ее вернули, кадры нападения на журналистов были стерты.

Каждому свое место

На месте, где стояла фигура Сталина, теперь сиротливо возвышается постамент. Правительство планирует воздвигнуть на нем памятник погибшим в августе 2008 года, когда российские войска бомбили Гори.

Вопрос о сносе монумента возникал не раз. По словам доктора исторических наук, профессора Важи Кикнадзе, скульптуру пытались убрать с глаз долой еще во времена Никиты Хрущева, однако “вождь” устоял благодаря протестам местных жителей.

После августовской войны дебаты вспыхнули с новой силой. Министр культуры, спорта и охраны памятников Николоз Руруа назвал Сталина политическим преступником, обвинив его как в оккупации Грузии большевиками в 1921 году, так и в уничтожение лучшей части населения не только Грузии, но и других стран.

Это правильное, хотя и запоздалое решение. Важа Кикнадзе, грузинский историк

"Если мы хотим быть независимой, современной и свободной нацией, таким уродливым советским идолам в Грузии не должно быть места",- заявил Руруа.

Многие в Грузии считают Сталина архитектором политики, проводимой Россией по отношению к их стране.

"Сталин виноват во всем том, что произошло в 2008 году, в августе. Он заложил основы той агрессивной имперской политики, которая продолжается, к сожалению, - говорит профессор Кикнадзе. - Это правильное, хотя и запоздалое решение. Я считаю, это исторический момент для Грузии и начало избавления от этого культа. Это не только памятник, но памятник, олицетворяющий, то, что у людей пожилого поколения засело в психике".

Тем не менее, часть старшего поколения Гори, включая тех, кто испытал на себе бомбежки в 2008 году, полагает, что Сталиным надо гордиться. Однако они понимают, что изменить ничего нельзя.

"Какой уж теперь смысл протестовать! - говорит Нана Джехисашвили, указывая на опустевший постамент. - Они делают, что хотят, разве их интересует наше мнение?".

Сталин теперь для туристов

Снятая с постамента скульптура, по заявлению местной администрации, останется в Гори и будет установлена перед зданием музея Сталина.

"Этот памятник - музейный экспонат и часть грузинской истории. Это никому не поменять. Как в плане туризма, так и в целом гораздо лучшее место для этого памятника – его музей",- сказал Би-Би-Си

полномочный представитель президента (губернатор) в регионе Шида Картли Ладо Вардзелашвили, который, как стало известно в пятницу, вскоре возглавит новое министерство по делам молодежи и спорта.

По вечерам в саду около музея собирается молодежь.

"Прекрасно, что они его перенесут и его не будет на площади", - говорит Бека Микадзе.

Впрочем, Беку и его товарищей, судя по всему, мало интересует судьба скульптуры. Немного они знают и о самом Сталине.