СМИ: в США задержан 12-й фигурант "шпионского скандала"

Image caption Имя задержанного не называется, но указано, что он ожидает депортации

Власти США задержали 12-го человека, фигурирующего в деле о "российских шпионах", однако ранее не упоминавшегося, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сотрудника американской администрации.

По словам источника, 23-летний россиянин впервые попал в поле зрения американской контрразведки осенью прошлого года в рамках расследования деятельности российской агентурной сети.

10 человек, проходящих по этому делу, были задержаны в конце июня, в срочном порядке осуждены и депортированы в Россию в обмен на четырех россиян, также осужденных за сотрудничество с иностранными государствами.

Еще один агент российской СВР был задержан на Кипре, однако исчез после того, как был отпущен под залог.

Как пишет Wall Street Journal, неизвестно, что именно привлекло интерес следователей к 12-му фигуранту дела, однако он находился "под колпаком" у ФБР с самого момента своего прибытия в Соединенные Штаты в октябре 2009 года.

Однако у следователей не было достаточно оснований, чтобы предъявить ему обвинение наряду с остальными участниками "шпионского скандала", утверждает источник издания.

Вместо этого мужчине аннулировали визу, сейчас он ожидает депортации.

Подозрительное признание

После состоявшегося "шпионского обмена" ученый Игорь Сутягин, самый известный из четырех заключенных, помилованных президентом Медведевым, был доставлен в Лондон.

Image caption Игорь Сутягин до самого последнего времени не признавал свою вину

Как рассказала Би-би-си мать Сутягина, прошлой ночью он связался со своей семьей, оставшейся в России, и сообщил, что начался процесс его легализации в Великобритании: весь вчерашний день, по словам Сутягина, он провел в переговорах с британскими властями и оформлении документов.

"С ним встречались представители английских паспортно-визовых служб, начали оформление всех документов, он рассчитывает, что они будут готовы через день-два", - цитирует Интерфакс брата Игоря Сутягина Дмитрия.

Ученый прибыл в Великобританию без визы, поэтому сейчас он находится в гостинице в пригороде Лондона и ограничен в передвижении.

По словам адвоката Сутягина Анны Ставицкой, его британские коллеги, проживающие в Лондоне, готовы принять его у себя и обеспечить всем необходимым.

До освобождения Игорь Сутягин провел в тюрьме 11 лет по обвинению в передаче секретных сведений американской военной разведке. При этом многие аналитики сходились во мнении, что никаких секретов в бумагах, переданных Сутягиным американцам, не было, и его аналитическая записка была основана исключительно на открытых источниках.

Тем не менее Сутягин, с самого начала процесса отрицавший свою вину, признал ее в прошении о помиловании, направленном на имя президента России Дмитрия Медведева.

Адвокат ученого Анна Ставицкая утверждает, что ее подзащитный сделал это под давлением.

Сейчас международная правозащитная организация Amnesty International пытается выяснить, действительно ли это так, однако сам Игорь Сутягин временно избегает общения и, по словам родственников, выходит на связь с семьей только в одностороннем порядке.

"Пропавший без вести"

Еще один из бывших российских заключенных Александр Запорожский не выходил на связь со своим адвокатом после помилования и прилета в США.

Признавать человека виновным только за то, что после выхода на пенсию он переехал в США, на мой взгляд, нельзя Мария Веселова, адвокат Александра Запорожского

Мария Веселова, глава адвокатского бюро "Веселова и партнеры", представлявшая интересы Запорожского с 2002 года, сказала в интервью Русской службе Би-би-си, что, с учетом всех обстоятельств истории, не ждет, что ее клиент скоро с ней свяжется.

"Поскольку он человек необычайного интеллекта и ума, общение с ним доставляло невероятное удовольствие, и мне бы хотелось его продолжить, - сказала Веселова, - но не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем".

Веселова также рассказала, что за все годы, что она работала над делом Александра Запорожского, со стороны следствия так и не было предоставлено убедительных доказательств его вины.

"Я как участник процесса как не видела, так и не увидела никаких доказательств", - пояснила Веселова.

"Признавать человека виновным только за то, что после выхода на пенсию он переехал в США, на мой взгляд, нельзя", - отметила адвокат.

Мария Веселова также подтвердила, что супруга Александра Запорожского Галина скончалась осенью прошлого года.

Адвокат также рассказала, что ее клиент ни на одной стадии процесса не признавал свою вину и не обсуждал с ней прошение о помиловании.

"Написание прошения о помиловании - это полностью его дело, - сказала Веселова, - Все-таки его срок был очень большим, даже с учетом того, что половину он уже отсидел".

По словам Веселовой, семья Запорожского всегда была очень закрыта для общения с журналистами и всячески старалась его избегать.