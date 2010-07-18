Десятки арестов за обман медстрахования в США

Image caption Утверждается, что злоумышленники оформляли счета за несуществующие медицинские услуги

ФБР провело крупнейшую в истории операцию в рамках борьбы с мошенничеством в сфере медицинского страхования.

Речь главным образом идет о федеральной медицинской страховке Medicare, введенной в 1965 году и распространяющейся на инвалидов и всех американцев старше 65 лет.

По словам прокуроров, в общей сложности мошенники обманом получили от программы Medicare примерно четверть миллиарда долларов, выставляя ей липовые счета за ненужные или несуществующие медицинские процедуры и оборудование, например, инвалидные кресла.

Уголовные дела возбуждены против 94 человек в пяти штатах страны.

В минувшую пятницу группы захвата, насчитывавшие в общей сложности более 350 правоохранителей, арестовали 36 из них в Бостоне, Детройте, Батон-Руже (Луизиана), Нью-Йорке и Майами.

Аресты продолжаются в выходные.

Мошенники в Майами

Среди обвиняемых – врачи, медсестры, хозяева клиник и лица, которые находили им липовых пациентов – сообщников, которые за деньги разрешали мошенникам пользоваться своими фамилиями и регистрационными номерами в программе Medicare.

Мошенники предъявляли программе счета за процедуры, которые якобы прошли у них в клиниках эти люди, или за костыли, корсеты или инвалидные кресла, которые они якобы получили по предписанию врача.

Аферы, в которых обвиняются фигуранты этого дела, проворачиваются по давно отработанным моделям и так широко распространены, что, по выкладкам властей, Medicare теряет на них от 60 до 90 млрд долларов в год.

Мошенники орудуют во всех штатах США, но особенно активны они во Флориде. "Размах мошенничества в этом районе страны поистине ошеломителен", - пишет Miami Tribune.

Главный федеральный прокурор Флориды Уилфредо Феррер заметил на пресс-конференции по поводу ареста мошенников, что ему неловко за свой штат, который пользуется "сомнительной репутацией эпицентра медицинских афер".

В этой связи указывают на следующее обстоятельство. В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов.

Это примерно в четыре раза больше, чем в Техасе, и в 635 раз больше, чем в Мичигане. Федеральные власти находят это крайне подозрительным.

Сейчас в Майами и его окрестностях к суду привлечены 24 человека, которые обвиняются в представлении программе липовых счетов на 103 млн долларов.

Дети разных народов

В аферах обвиняются дети разных народов. Например, список арестованных в Детройте включает Ричарда Шэннона, Чирадипа Гупту, Вишну Прадипа Меду, Хасана Ахтара и Куртиса Мэллори.

В Бруклине к суду привлечены шесть пациентов, которые продавали свои услуги сразу нескольким клиникам.

Среди них 82-летняя украинка Валентина Мушинская, от имени которой за последние шесть лет к оплате были представлены как минимум 3744 счета.

После короткой судебной процедуры Мушинскую выпустили под залог в 30 тысяч долларов и велели ей больше не показываться в местной клинике Solstice Wellness Center, которая обвиняется в обмане Medicare почти на 3 млн долларов.

Image caption В бруклинской больнице была "комната откатов". В ней висел плакат "Не болтай" и камеры ФБР

Минюст возбудил дело против Ильи Гершковича и Пелагеи Котельской, которые якобы находили для этой клиники "профессиональных пациентов", желающих участвовать в афере.

С января 2004 по февраль 2010 года на имя каждого из этих пациентов было представлено к оплате в среднем по 2200 счетов.

Но Мушинская была среди них абсолютной рекордсменкой.

Прокуроры называют Мушинскую "серийной пользовательницей" программы Medicare: по счетам от ее имени был выплачен 141161 доллар.

Племянник Мушинской Владимир Ольшанский сказал журналистам, что она больна диабетом и "не имеет понятия о том, что происходит".

Врач-ортопед Игорь Лошаков обвиняется в том, что участвовал в афере, в рамках которой властям подавались счета за мифические медицинские процедуры. Власти говорят, что эта схема обошлась им в 730 тысяч долларов.

Комната откатов

Особое внимание СМИ привлекло дело врачей Густава Дриваса и Джонатана Вала из известной бруклинской клиники Bay Medical и их предполагаемых сообщников Сергея и Ирины Шелиховых, Леонида Железнякова, Елены Гиренко, Катерины Костюченко и Вероники Черниченко.

Они якобы представили к оплате фальшивые счета на сумму 72 млн долларов.

Власти установили микрофоны и видеокамеры в той комнате клиники, где "профессиональным пациентам" платили за право пользования их именами и номерами Medicare.

С апреля по июнь 2010 года аппаратура запечатлела около тысячи эпизодов выплаты "отката" этим людям, которые в общей сложности получили за этот период 500 тысяч долларов.

"Комната откатов" была украшена старыми советскими плакатами с лозунгами типа "Не болтай!". Как с ликованием отметила на пресс-конференции бруклинский федеральный прокурор Лоретта Линч, у стен этой комнаты, однако, были уши.

Наконец, в Бруклине привлечены к суду Олег Кам и Олег Хейсон, президент и вице-президент фирмы Best Equipment Medical Supplies, которые якобы выдоили из Medicare 790 тысяч долларов, представляя к оплате липовые счета за мифическое ортопедическое оборудование.

Медицинское мошенничество, к которому не преминула подключиться местная мафия, приняло в США такие масштабы, что в марте 2007 года власти создали спецгруппы для борьбы с такими аферами.

С тех пор к суду были привлечены в общей сложности 810 человек и организаций, обманувших систему государственного медицинского страхования почти на 2 млрд долларов.