ВР разрешили продолжить испытания заглушки еще сутки

Image caption Тад Аллен признал, что утечка не связана с скважиной BP

Руководитель операции по ликвидации последствий аварии в Мексиканском заливе признал, что просачивание нефти в воду недалеко от аварийной скважины BP не имеет к ней отношения.

Ранее отставной адмирал Тад Аллен направил в адрес главы американского представительства ВР письмо с требованием предоставить четкий план действия на случай обнаружения новых утечек нефти или газа из трещин в морском дне.

Таким образом Аллен разрешил продолжить испытания и анализ результатов сейсмических тестов на аварийной скважине компании ВР еще сутки.

"Мы полагаем, что утечка не имеет отношения к испытаниям заглушки на скважине Макондо", - сказал Аллен репортерам, имея в виду просачивание нефти в воды залива в трех километрах от аварийной скважины BP.

ВР хочет закупорить скважину?

Ранее представители ВР заявляли, что не намерены открывать клапаны на недавно установленной заглушке, удерживающие поток нефти в воды залива.

Image caption За последние сутки, по наблюдениям ВР, нефти на поверхности стало значительно меньше

По словам официального представителя компании Дуга Саттлза, ВР не хочет дальнейшего попадания нефти в Мексиканский залив и надеется, что новая заглушка выдержит давление нефти до тех пор, пока не будет завершено бурение дополнительных скважин.

Нефтяной гигант также заявляет, что в таком случае замеры и тесты будут продолжаться до тех пор, пока скважина полностью не будет закупорена.

Между тем некоторые специалисты высказали предположение, что из-за заглушки нефть, не имея выхода, проникает в подводные породы, что создает угрозу потенциальных утечек в будущем.

В воскресенье стало известно, что специалисты озабочены небольшой протечкой нефти, а также просачиванием метана из-под земли неподалеку от аварийной скважины.

Однако, согласно ВР, за последние 24 часа не было зафиксировано ни одного факта попадания нефти на побережье Мексиканского залива. Также, по словам представителей компании, количество нефти на поверхности воды значительно сократилось.

Любые действия ВР относительно заглушки и скважины должны получить одобрение правительства США.

По словам Дуга Саттлза, у ВР нет планов по дальнейшей эксплуатации скважины, ставшей причиной крупнейшей экологической катастрофы в истории США.

Image caption BP надеется, что заглушка продолжит держать давление

Многомиллиардная ликвидация

Компания надеется завершить бурение дополнительных скважин к концу июля - середине августа. После этого давление нефти снизится, и аварийную скважину можно будет безопасно закупорить.

Поток нефти из скважины удалось перекрыть в 14:25 по местному времени в четверг. С того времени инженеры проводят различные тесты на заглушке, проверяя ее надежность.

Операция по ликвидации последствий аварии уже обошлась BP в 3,5 млрд долларов.

Компания уже выплатила в качестве компенсации ущерба 32 тысячам различных физических и юридических лиц в общей сложности 200 млн долларов.

BP продолжает рассматривать возможность выплаты компенсаций по еще 17 тыс. требований, а в 61 тыс. случаев запросила дополнительную информацию.