Власти Мексики не могут справиться с волной насилия

Image caption В Мексике ведется настоящая война с наркокартелями

Через три года после того, как президент Мексики Фелипе Кальдерон объявил войну наркокартелям, уровень насилия, связанного с наркоторговлей, продолжает расти.

По данным главы национальной разведслужбы Гильермо Вальдеса, с 2006 года в Мексике было убито 28 тыс. человек, и все эти смерти так или иначе связаны с наркотиками.

Эти данные Вальдес огласил на встрече с президентом страны и другими высокопоставленными чиновниками, в ходе который они попытались выработать более действенную стратегию по борьбе с наркопреступностью.

По словам Вальдеса, с момента прихода к власти Кальдерона службы безопасности вступали в боестолкновения с наркомафией в общей сложности 963 раза, то есть в среднем практически каждый день.

Полиция и военные конфисковали 84 тыс. единиц оружия и более 400 млн долларов, полученных от продажи наркотиков, заметно ослабив мощь наркокартелей.

Однако до победы еще очень далеко.

"В том, что касается создания условий для мира и установления контроля над регионами, где правит организованная преступность, мы не добились того, чего хотели, - сделал вывод Гильермо Вальдес. – Вместо этого мы имеем дело с ростом насилия".

Коррупционная сила

Вальдес также отметил, что правительству необходимо сделать больше для борьбы с отмыванием денег и укрепления общественных институтов, которые слишком слабы, чтобы обеспечить безопасность и правосудие.

По его словам, правительство Мексики слишком много сил тратит на споры и борьбу за контроль над центральными и местными полицейскими силами, многие из которых сами оказались под контролем мафии.

Власти страны, по мнению шефа разведки, имеют дело с отлично организованными и хорошо вооруженными преступниками, которые могут коррумпировать всех вокруг.