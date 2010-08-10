Хакер из Эстонии экстрадирован в США

Image caption Не все, проходящие по делу, задержаны

Министерство юстиции США объявило об экстрадиции из Эстонии 26-летнего Сергея Чурикова, обвиняемого в преступном сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, мошенничестве и хищении личных данных.

По прибытии в Атланту Чуриков был доставлен в суд Северного округа Джорджии для первоначального оформления.

Прокуратура просила судью Клейтона Скофилда не выпускать Чурикова под залог, доказывая, что тот может уйти в бега. Скофилд внял ее доводам и отправил обвиняемого в тюрьму дожидаться суда.

Молодой человек проходит по возбужденному 10 ноября прошлого года уголовному делу, по которому к суду также привлечены петербуржец 29-летний Виктор Плещук, кишиневец 29-летний Олег Ковелин и таллинцы 32-летний Игорь Грудиев, 32-летний Рональд Цой, 21-летняя Эвелин Цой и 34-летний Михаил Евгенов. В списке обвиняемых также значится некий Хакер-3, которого власти так пока и не идентифицировали.

Никто из обвиняемых своей вины не признал. Аргументы их защиты станут известны в ходе судебных слушаний.

Мошенничество со взломом?

Дело слушается в Атланте, потому что там находится потерпевший – американская компания RBS WorldPay. Согласно 20-страничному обвинительному заключению, 4 ноября 2008 года Ковелин связался с Чуриковым и сообщил ему, что узнал об уязвимом месте компьютерной защиты PBS WorldPay, которая занимается оформлением платежей, в том числе по крелитным и дебетовым картам, и является подразделением Royal Bank of Scotland.

Image caption Так выглядит американский ордер на арест Чурикова

Чуриков поделился этой информацией с Плещуком, который в изображении американской прокуратуры является асом по части взлома компьютерных сетей.

Объектом взлома стали дебетовые карты, привязанные к счетам, на которые работодатели перечисляют зарплату своих сотрудников.

В считанные дни, с 4 по 8 ноября прошлого года, Плещук, Чуриков и Хакер № 3 якобы взломали компьютеры PBS WorldPay и похитили из ее баз данных номера дебетовых карт и их PIN-коды. Затем они сообщили номера 44 карт и соответствующие коды своим сообщникам в разных странах, которых судебные документы называют "обналичивателями". Изготовить фальшивые карты и нанести на них чужую информацию было делом техники.

Старшим таллинской группы обналичивателей прокуратура называет Грудиева, который получил номера карт и коды от Чурикова и распределил их среди ее членов. В назначенный день оба Цоя и Евгенов начали вынимать деньги из таллинских автоматов и в считанные часы похитили таким образом около 289 тыс. долларов.

Поскольку на счетах законных владельцев карт обычно лежали скромные суммы, обвиняемые якобы заставили компьютеры PBS повысить кредитный лимит на их счетах, иногда до полумиллиона долларов. Проведя подготовительную работу, 8 ноября 2008 года хакеры отдали обналичивателям команду бежать к банкоматам по всему миру, от Канады до Гонконга.

Сколько всего было этих старателей, неясно, но в судебных документах встречается слово "армия".

В последующие 12 часов из более чем 2100 банкоматов в 280 городах планеты было вынуто примерно 9,5 млн. долларов. Исполнители оставляли себе от 30% до 50% похищенной суммы, а остальное отправляли хакерам через компании Western Union и WebMoney.

По данным прокуратуры, обмануть главарей шайки было нельзя, потому что на протяжении всей операции Чуриков и Плещук были связаны с базой данных PBSWorldPay и следили за тем, как происходит выемка денег.

После чего они начали заметать следы, уничтожая данные в компьютерах компании. Та обнаружила пропажу уже 10 ноября 2008 года, так что уголовное дело в Атланте было возбуждено почти точно в первую годовщину хищения.

Суд в Эстонии

По сообщениям информагенств, в ноябре прошлого года эстонский суд признал Чурикова виновным в подделке платежных средств и компьютерном мошенничестве и приговорил его к 6 годам лишения свободы. У него также было конфисковано 350 тысяч долларов.

В США Чурикову теоретически грозят десятилетия тюрьмы и миллионы долларов штрафа, но эти цифры не следует воспринимать буквально.

Грудиев получил в Эстонии 5 лет тюрьмы, Рональд Цой – 4 года, Эвелин Цой – 3 года, а Евгенов - 2 года.

Сообщают, что в этом году Плещук был арестован в России, но особых надежд на его выдачу в США федеральная прокуратура Джорджии не питает. Но она и не отчаивается, поскольку Плещук в один прекрасный день может поддаться зову странствий и выехать за пределы России.

2 июля, например, был экстрадирован в Нью-Йорк киевлянин Егор Шевелев, арестованный 10 мая 2008 года в Греции, где он находился на отдыхе.

Как утверждает манхэттенская прокуратура, 24-летний Шевелев, известный в сети как Eskalibur, или Esk, торговал номерами ворованных кредиток и фамилиями их владельцев. Он проходит по большому делу, начатому в Нью-Йорке еще в ноябре 2007 года.

В общей сложности по этому делу привлечены 17 человек и одна компания.

Среди фигурантов – гражданин Молдавии Олег Ковелин, который также проходит по вышеописанному делу в Атланте, 26-летний белорус Дмитрий Бурак и проживавшие в Праге 33-летний Вячеслав Васильев и 31-летний Владимир Крамаренко, уже экстрадированные в США.

Адвокат Васильева Фредерика Миллер говорит, что у ее подзащитного была в Праге вполне законная студия веб-дизайна.

"У него не было ни малейшего намерения заниматься мошенничеством или брать чужое, - уверяет защитница, - у него не было нужды отмывать какие-то деньги".

Защитник Крамаренко Джеймс Рот обещает энергично оспаривать все обвинения и предсказывает, что дело в конечном итоге развалится.